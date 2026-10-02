Giảng viên Đại học TP. HCM là chủ khu ăn uống 1000m2 ở quận 1, sổ đỏ nhiều vô kể, 19 năm trẻ mãi không già

Nếu phải tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo trong showbiz Việt - một người hội tụ đủ từ nhan sắc thanh tú, có tri thức cho đến khối tài sản thuộc hàng "khủng" thì nhiều người chắc chắn sẽ nhắc đến Midu. Suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Midu không chỉ duy trì được sức hút bền bỉ cùng nhan sắc luôn thuộc top đầu mà còn xây dựng một profile ngoài ngành khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nhan sắc của Midu ở tuổi 36 vừa được cô đăng tải lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2007 sau khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Hot V-teen, Midu (sinh năm 1989, tên thật Đặng Thị Mỹ Dung) nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ 8X, 9X. Khi chuyển sang đóng phim, Midu ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình đình đám, có thể kể đến như Những Thiên Thần Áo Trắng, Tóc Rối hay Con Trai Con Gái. Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của người đẹp bấy giờ khiến khán giả mê mẩn.

Những Thiên Thần Áo Trắng. (Ảnh: NSX)

Tóc Rối. (Ảnh: NSX)

Ở mảng phim điện ảnh, Midu liên tục thử sức với nhiều thể loại phim đa dạng. Cô từng tham gia vào dự án cổ trang Thiên Mệnh Anh Hùng và đực khán giả ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ Việt Nam" vì khí chất thanh cao cùng nhan sắc tựa tiên tử. Sau đó, người đẹp tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất qua các tác phẩm lãng mạn như 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, Mẹ Chồng, Tôi Là Lụa... Đặc biệt, với màn thể hiện trọn vẹn vai Tuyết Mai trong Mẹ Chồng, Midu đã nhận giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2017.

Thiên Mệnh Anh Hùng. (Ảnh: NSX)

Mẹ Chồng (Ảnh: NSX)

Dù nhan sắc nổi bật của Midu luôn là thứ khiến người ta không thể phớt lờ, luôn phải nhắc đến khi cô xuất hiện thì cũng không thể phủ nhận về khả năng diễn xuất tự nhiên của Midu. Song, điều khiến công chúng ngưỡng mộ mỹ nhân họ Đặng không chỉ là ánh hào quang trên màn ảnh mà còn là cuộc sống độc lập, tự chủ chuẩn phú bà tự thân ngoài đời thực.

Midu bén duyên với kinh doanh từ rất sớm. Từ năm 18 tuổi, bằng số tiền 200 triệu đồng tích lũy từ cát-xê đóng phim và làm mẫu ảnh, Midu đã tự mở cửa hàng thời trang đầu tiên tại TP.HCM. Năng khiếu kinh doanh thiên bẩm giúp cô nhanh chóng phát triển sự nghiệp, trở thành CEO và nhà sáng lập của thương hiệu thời trang và hãng mỹ phẩm riêng có vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng.

Midu tự mở shop thời trang riêng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. (Ảnh: Tư liệu)

Bên cạnh đó, Midu còn được mệnh danh là "bà hoàng bất động sản" của Vbiz. Khán giả không ít lần xôn xao trước những hình ảnh Midu ôm cả sấp sổ đỏ dày cộp đi công chứng, hay câu chuyện cô "chốt đơn" bán liền tay 21 lô đất chỉ trong một buổi tối. Sự giàu có và mát tay trong kinh doanh của người đẹp còn được minh chứng bằng việc chi mạnh tay 15 tỷ đồng (năm 2017) để làm chủ khu phức hợp mua sắm, ăn uống Zone 87 rộng hơn 1.000m2 tọa lạc ngay Quận 1, TP. HCM.

Bên cạnh việc liên tục đầu tư đất nền, Midu còn sở hữu loạt bất động sản giá trị cao khác, bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại trung tâm TP.HCM, biệt thự nhà vườn ở vùng lân cận và một căn villa sang trọng có hồ bơi biệt lập tại Quận 2. Đó là chưa kể loạt xế hộp tiền tỷ đắt đỏ như Audi A4, Mercedes-Benz, cùng bộ sưu tập túi xách xa xỉ thuộc các nhà mốt hàng đầu thế giới như Hermès, Chanel, Dior...

Tự thành lập khu tổ hợp ăn uống rộng 1.000m2 ngay quận 1 đắt đỏ. (Ảnh: Tư liệu)

Cầm sổ đỏ đều tay như cầm giáo án. (Ảnh: FNBV)

Song song với việc làm giàu, Midu từng đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM và cũng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng ở vị trí Á khoa với số điểm loại giỏi. Sau đó, nữ diễn viên trở thành Giảng viên ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) từ năm 2017. Tại đây, cô thường xuyên tham gia hướng dẫn đồ án, chấm điểm tốt nghiệp cho sinh viên và trở thành một trong những giảng viên nhận được nhiều sự yêu mến nhờ phong cách thời trang thanh lịch cùng chuyên môn vững vàng trên bục giảng.

Là Giảng viên Đại học ở TP. HCM (Ảnh: FBNV)

Lên xe hoa cùng chồng thiếu gia Minh Đạt vào năm 2024, cuộc sống hiện tại của Midu càng thêm viên mãn. Điều khiến công chúng luôn phải nức nở là nhan sắc "lão hóa ngược" của cô. Trải qua gần 19 năm gia nhập làng giải trí, gương mặt của Midu gần như không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên nét trẻ trung, rạng rỡ, xứng danh mỹ nhân "trẻ mãi không già" của Vbiz. Gần đây nhất là vào năm 2025, người đẹp trở lại màn ảnh qua web-drama 1314 - Đợi Em Ở Ngày Cũ. Có thể nói, Midu là hình mẫu người phụ nữ hiện đại mà nhiều người theo đuổi: Đẹp bên ngoài, giàu bên trong và luôn làm chủ cuộc đời mình.