Gian lận ở ‘Đấu trường VioEdu’, Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, qua báo chí, đơn vị tiếp nhận thông tin phản ánh, trong quá trình giám sát trực tuyến cuộc thi Đấu trường Vioedu, vòng thi cấp khu vực (ngày 18/3), ban tổ chức phát hiện một số phòng thi có dấu hiệu tiêu cực, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Liên quan đến sự việc, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, không chỉ đạo tổ chức Cuộc thi “Đấu trường VioEdu". Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường và các trường trực thuộc Sở GD&ĐT rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi này tại các trường học trên địa bàn, xử lí nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh (nếu có).

Ban tổ chức cuộc thi cung cấp hình ảnh giám thị vào phòng thi chỉ bài cho thí sinh

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu các nhà trường, không sử dụng kết quả Cuộc thi “Đấu trường VioEdu” để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Trước đó, Ban Tổ chức cuộc thi VioEdu cho biết, đã hủy toàn bộ kết quả thi đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi gian lận tại các vòng thi cấp khu vực cấp xã, phường ở Hà Nội.

Ở một số phòng thi, giám thị bị phát hiện cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

VioEdu là nền tảng giáo dục trực tuyến ra đời năm 2020. Ban đầu, đây là sân chơi Toán học cho học sinh, sau đó mở rộng nhiều môn như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Nền tảng hướng tới học sinh tiểu học và THCS, giúp củng cố kiến thức, phát triển tư duy qua hình thức thi trực tuyến kết hợp công nghệ. Hệ thống cung cấp kho học liệu lớn với hơn 1 triệu nội dung, hàng nghìn video và thu hút hàng triệu người dùng mỗi năm.

Mỗi mùa thi gồm nhiều vòng từ trực tuyến đến cấp trường, quận, tỉnh, chấm điểm tự động. Mỗi năm, VioEdu thu hút hàng triệu lượt học sinh tham gia và một số trường học lấy kết quả để tuyên dương, khen thưởng học sinh.