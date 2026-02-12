Giảm tinh bột theo kiểu này, dễ tăng cân và bị gan nhiễm mỡ

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi phó giáo sư Vishal Singh từ Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) đã thực hiện một thí nghiệm trên chuột kéo dài 16 tuần để so sánh 4 chế độ ăn: Nhiều chất béo, keto (nhiều chất béo - ít tinh bột), nhiều tinh bột, tiêu chuẩn (cân bằng các thành phần).

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Journal of Nutrition cho thấy chỉ có chế độ ăn tiêu chuẩn là tốt cho sức khỏe chuyển hóa nhất. Đối với các kiểu ăn "lệch", các chế độ ăn nhiều chất béo gây hại cho sức khỏe nhiều hẳn hơn so với chế độ ăn nhiều tinh bột.

Chế độ ăn cân bằng với đầy đủ các nhóm thực phẩm bao gồm tinh bột sẽ tốt cho sức khỏe hơn các kiểu ăn "lệch" - Minh họa AI: Thu Anh

Cụ thể hơn, với phần ăn có hàm lượng calo như nhau, chế độ ăn nhiều chất béo và chế độ ăn keto thúc đẩy béo phì, khiến các con chuột tăng cân "phi mã" trong suốt 16 tuần nghiên cứu.

Điều này chỉ ra rằng nếu bạn giảm cân khi thực hành các chế độ ăn nhiều chất béo này, có thể đơn giản là vì bạn cắt giảm calo.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều chất béo và chế độ ăn keto làm suy giảm khả năng dung nạp glucose và ảnh hưởng đến chức năng gan. Tổn thương gan và lượng đường trong máu tăng cao đã được quan sát thấy chỉ sau 2 tuần áp dụng cả hai chế độ ăn.

Những con chuột được cho ăn chế độ ăn keto cũng có mức triglyceride tăng cao - một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch và đột quỵ - và cho thấy mức độ viêm toàn thân gia tăng. Thêm vào đó, chúng phát triển tình trạng gan nhiễm mỡ và các dấu hiệu đe dọa xơ gan.

"Những người nghe về danh tiếng của chế độ ăn keto trong việc giảm cân có thể muốn thử. Nghiên cứu này cho thấy: Đừng! Chế độ ăn này chỉ nên được xem xét khi có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ và/hoặc chuyên gia dinh dưỡng" - các tác giả khuyến cáo.

Chuột được cho ăn chế độ nhiều tinh bột - tức nhiều carbohydrate cũng tăng cân nhưng không nhiều, không bị tổn thương gan.

Tác động sức khỏe của việc ăn thừa tinh bột dường như phụ thuộc nhiều vào loại thực phẩm bạn ăn: Thực phẩm chế biến sẵn sẽ gây hại lớn hơn nhiều so với những bữa ăn nóng sốt, chế biến bằng ngũ cốc nguyên hạt (nguyên cám).

Những con chuột được cho ăn thức ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt tăng cân ít nhất và có các chỉ số sức khỏe tốt nhất.

Ngoài ra, những con chuột ăn theo các kiểu "lệch" nhưng bổ sung nhiều chất xơ có thể giảm được các tác hại. Vì vậy nếu như bắt buộc phải ăn theo một kiểu "lệch" nào đó để trị bệnh, các tác giả khuyến nghị mọi người nên chú ý bổ sung đầy đủ chất xơ.

Với người khỏe mạnh, một chế độ ăn uống cân bằng luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất.



