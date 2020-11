Giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp ngay từ chính tổ ấm của bạn

Sống xanh, tận hưởng không khí sạch



Các gia đình hiện nay luôn hướng đến xu hướng sống xanh, sống sạch và quan tâm đến chất lượng cuộc sống hơn trước. Những bữa ăn đang được chế biến với thành phần thực vật nhiều hơn, giảm bớt động vật, lựa chọn các loại ngũ cốc dinh dưỡng không riêng gì gạo trắng và đặc biệt là họ cũng ưu tiên dùng sản phẩm hữu cơ, không phun thuốc hay sử dụng hóa chất độc hại. Hơn thế nữa, nhiều gia đình còn quyết định tự trồng rau quả sạch để sử dụng.

Có thể thấy, vấn đề sống xanh, sống sạch đang được chú ý, quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc ăn uống sạch thì hít thở không khí sạch quan trọng không kém. Lá phổi là bộ máy lọc bụi của cơ thể, bảo vệ phổi cũng chính là bảo vệ sức khỏe của chính bản thân chúng ta. Thế nhưng không khí ngoài trời và trong nhà đều đang bị ô nhiễm.

Ô nhiễm không khí ngoài trời rất dễ nhận thấy khi nó đến trực tiếp từ phương tiện giao thông, nhà máy sản xuất, công trường xây dựng,... Ô nhiễm trong nhà cũng đang diễn ra liên tục mỗi ngày từ chính hoạt động trong nhà của chúng ta nhưng lại ít được nhận ra hơn. Hoạt động gây ô nhiễm nhiều nhất chính là nấu ăn. Dù bạn đang sử dụng bất kỳ nhiên liệu nào: gas, dầu hỏa, than hay bằng điện cũng đều đang thải ra khí nitơ oxit và các hạt bụi mịn. Bên cạnh đó là khói thuốc lá, hạt phấn hoa, nấm mốc, hóa chất tẩy rửa,... Đáng chú ý, những khu dân cư sống cạnh tuyến đường lớn, mật độ giao thông dày có khả năng gây ô nhiễm không khí trong nhà rất cao do khói bụi - những hạt bụi siêu mịn như PM2.5 có thể dễ dàng len lỏi vào nhà qua khe cửa.

Hậu quả của ô nhiễm không khí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ có thai. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu riêng về hậu quả của ô nhiễm trong không khí trong nhà ở Việt Nam nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có thống kê về hậu quả của ô nhiễm không khí trong nhà trên toàn thế giới với con số lên đến 4 triệu người tử vong hằng năm.

Nếu tính chung về ô nhiễm không khí, theo thống kê từ WHO, trong năm 2012 trên thế giới có 7 triệu trường hợp tử vong do các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các bệnh gây ra do ô nhiễm không khí. Mặc khác, mỗi năm có đến 2 triệu trẻ em tử vong vì bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp, trong đó 60% là do ô nhiễm không khí. Ngoài ra, trong một báo cáo khác của WHO đã đưa ra dự tính khoảng 3 - 5% trẻ em trên toàn thế giới sinh ra với khuyết tật bẩm sinh do ô nhiễm môi trường.

Sử dụng máy lọc không khí để mang lại bầu không khí sạch thật sự

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đưa ra lời khuyên cho người dân cần cẩn thận hơn với ô nhiễm không khí, nhất là ô nhiễm không khí trong nhà, người dân cần đẩy khí bẩn ra ngoài bằng cách lắp đặt đường ống thông gió chuyên dụng và thường xuyên mở cửa thúc đẩy trao đổi không khí. Bên cạnh đó, người dân cần lắp đặt quạt thông gió, quạt hút mùi ở những khu vực hay tạo mùi trong nhà như bếp, vệ sinh để môi trường sống trong nhà được thông thoáng hơn.

Song song với những giải pháp trên, trang bị máy lọc không khí cũng là một biện pháp hữu hiệu để giúp bạn loại bỏ đến 99.97% bụi bẩn và khí độc trong nhà.

Trong không khí ô nhiễm thường gồm có bụi, bụi mịn PM2.5, khí độc SO2, NOx, nấm mốc, do đó, máy lọc không khí được lựa chọn cần được trang bị nhiều màng lọc riêng để lọc sạch bụi mịn, khí độc, khử mùi hôi, nấm mốc. Hiện nay, trên thị trường máy lọc không khí đã có nhiều thương hiệu gia dụng đáp ứng được các tiêu chí trên, điển hình là các dòng máy lọc không khí của thương hiệu Cuckoo đến từ Hàn Quốc sở hữu hệ thống màng lọc cao cấp và công nghệ làm sạch bằng ion plasma chất lượng hàng đầu, đảm bảo đem lại bầu không khí trong nhà sạch đích thực, bảo vệ sức khỏe cho mọi gia đình.

Hệ thống lọc của máy lọc không khí Cuckoo có đến 5 màng lọc cao cấp. Trong đó, màng lọc Pre có chức năng chặn lại các loại bụi cỡ lớn, các loại phấn hoa và lông động vật; màng lọc chức năng giúp loại bỏ các khí độc như NO2, SO; màng lọc khử mùi Active Carbon loại bỏ các loại khí độc, vi khuẩn, nấm mốc, mùi thuốc lá, đồng thời ngăn cản các mùi khó chịu tiến vào bộ lọc kế tiếp; màng lọc Ultra PM2.5 HEPA loại bỏ các loại bụi mịn PM 2.5, lọc sạch 99,97% các hạt ô nhiễm có kích thước nhỏ 0.3µm như vi khuẩn, bụi mịn vô hình cực nhỏ và màng tạo ẩm với tác dụng của màng lọc là giữ lại bụi bẩn trong nước, đảm bảo lượng hơi nước phun ra ngoài môi trường tinh khiết, sạch sẽ.

Hơn thế nữa, máy lọc không khí Cuckoo còn có đèn báo chỉ số chất lượng không khí, giúp người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí trong nhà. Ngoài ra, máy có nhiều chế độ hoạt động như chế độ ngủ với khả năng hoạt động êm, nhẹ, chế độ tự động, chế độ hẹn giờ. Bên cạnh đó, nhờ có cảm biến nên máy có thể tự nhận biết chất lượng không khí theo thời gian để hoạt động tự động, giúp tiết kiệm năng lượng. Hãy làm sạch không khí trong nhà bạn ngay hôm nay để tận hưởng cuộc sống xanh, sạch đích thực bằng cách sử dụng máy lọc không khí. Tìm hiểu ngay thông tin về máy lọc không khí tốt nhất của Cuckoo chính hãng tại Việt Nam tại https://cuckoostore.vn/product-category/may-loc-khong-khi-han-quoc-cuckoo/