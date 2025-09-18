Giám khảo nói gì về Xe gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng: ‘Tôi chọn xe nào là xe đó vào top 5’

* Số liệu cập nhật đến 6h ngày 18/9

Cập nhật đến 6h sáng ngày 18/9, Hạng mục Xe Gia đình của năm trong mức giá 600 triệu - 1 tỷ đồng chứng kiến sự bám đuổi sát sao của 5 ứng cử viên khi khoảng cách không quá xa nhau.

Tổng số lượt bình chọn đạt 42.803 lượt. Trong đó, Ford Territory có 10.580 bình chọn, chiếm 24,72%; Mazda CX-5 có 9.540 bình chọn, chiếm 22,29%; VinFast VF 7 có 8.555 bình chọn, chiếm 19,99%; Toyota Innova Cross có 7.511 bình chọn, chiếm 17,55%; Hyundai Tucson có 6.617 bình chọn, chiếm 15,46%.

Như vậy, khoảng cách giữa các mẫu xe không quá 3% và hoàn toàn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng nhờ đó trở nên khó đoán hơn cả khi nhận định từ Hội đồng thẩm định chuyên môn.

Cập nhật kết quả vào 6h sáng ngày 18/9.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi chọn xe nào là xe đó vào top 5

Chia sẻ về hạng mục này, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng tỏ ra bất ngờ vì tất cả 5 mẫu xe mà mình lựa chọn đều lọt vào top 5 đề cử. Trong đó, VinFast VF 7 là mẫu xe được anh Thắng chấm cao nhất.

“Tôi là người đang sử dụng VinFast VF 7. Nếu không phải của VinFast, tôi sẽ không chấm VF 7 ở vị trí cao nhất bởi vì đây là một mẫu xe điện”, anh Thắng cho biết. Theo vị giám khảo này, VF 7 có khả năng vận hành tốt, quan trọng hơn là chi phí tiết kiệm và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

5 mẫu xe được chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng lựa chọn đều tọp vào top 5 chung cuộc. Ảnh: NVCC

Mẫu xe tiếp theo được anh Thắng đánh giá cao là Mazda CX-5. Dù không thay đổi quá nhiều theo thời gian nhưng thiết kế của mẫu xe này luôn được nhận xét là đẹp từ trong ra ngoài, phù hợp với nhãn quan của người Việt. Ngoài ra, anh Thắng còn nhận định: “Giá bán của Mazda CX-5 vô cùng hợp lý nên luôn ở top đầu về doanh số bán hàng, chưa có một đối thủ đủ tầm để cạnh tranh”.

Về 3 mẫu xe còn lại, anh Thắng cho rằng Ford Territory và Hyundai Tucson có vị thế ngang nhau. Mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ nhỉnh hơn đôi chút khi có không gian nội thất rộng rãi. Đối với Toyota Innova Cross, anh Thắng nhận xét đây là mẫu MPV xứng đáng có mặt trong top 5 chung cuộc.

Anh Đoàn Anh Dũng: Chọn Hyundai Tucson vì có nhiều lựa chọn động cơ

Giám khảo Đoàn Anh Dũng nhận định Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson sẽ là 3 mẫu xe có khả năng cao giành được chiến thắng cuối cùng ở hạng mục Xe cho gia đình tầm giá 600 triệu đến 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, anh Dũng cho biết mình dành sự ưu tiên cho Hyundai Tucson. Theo anh Dũng, những giá trị mà xe mang lại rất tốt khi so sánh tương đương với giá bán. “Tucson rộng rãi, nhiều trang bị, cảm giác lái tốt. Quan trọng hơn, mẫu xe này có nhiều tùy chọn động cơ từ máy xăng hút khí tự nhiên, máy xăng tăng áp đến máy dầu đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian”, anh chia sẻ.

Anh Đoàn Anh Dũng đánh giá Hyundai Tucson cao nhất trong hạng mục Xe gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng.

Với Mazda CX-5 và Ford Territory, anh Dũng cho rằng mỗi xe có một lợi thế nhất định để cạnh tranh trong phân khúc của mình. Mazda CX-5 là mẫu xe “quốc dân” với ngoại thất đẹp, trang bị đầy đủ, phiên bản 2.5L AWD cho cảm giác lái tốt. Trong khi Territory có không gian rộng rãi, thiết kế cứng cáp phù hợp với nhu cầu của một nhóm đối tượng khách hàng nhất định.

Trong khi đó, VinFast VF 7 cũng là mẫu xe được anh Dũng đánh giá cao về khả năng vận hành và chi phí tiết kiệm. Nhưng theo anh Dũng, điểm yếu của mẫu xe này là thiết kế cá tính nên không thực sự phù hợp với mọi đối tượng khách hàng trung tuổi.

Chị Quỳnh Như: Xe gia đình cần nhất sự rộng rãi nên chọn Ford Territory

Chị Quỳnh Như là 1 trong 2 thành viên nữ của Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards 2025. Theo chị Như, xe gia đình phải là một mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi. Đây cũng là lý do mà vị giám khảo này chấm điểm cao nhất cho mẫu Ford Territory. Bên cạnh đó, Ford Territory cũng là một mẫu xe có thiết kế trẻ trung, hợp thời hơn.

Về kết quả chung cuộc, chị Như cho rằng Ford Territory có thể sẽ về nhất. Bởi mẫu xe này hiện đang được bình chọn nhiều nhất. Kèm với đó, nhờ các trang bị cũng như nội thất rộng rãi sẽ giúp xe được Hội đồng thẩm định chuyên môn đánh giá cao.

Quỳnh Như chọn Ford Territory cho gia đình vì nội thất rộng rãi.

Toyota Innova Cross là mẫu xe có không gian rộng với 8 chỗ ngồi nhưng chị Như nhận định thiết kế của xe có phần hơi già, khó phù hợp với số đông khách hàng hiện nay.

Ngoài ra, Mazda CX-5 cũng là cái tên được chị Như đánh giá cao. Thực tế thị trường cũng phản ánh điều này khi CX-5 thường xuyên bán nhiều nhất phân khúc của mình.

Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh: Toyota Innova Cross phù hợp với doanh nghiệp hơn nhu cầu gia đình thuần túy

Trong 5 mẫu xe lọt top đề cử hạng mục Xe gia đình mức giá 600 triệu đến 1 tỷ đồng, giám khảo Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định Toyota Innova Cross là cái tên khó giành giải nhất. Theo anh Linh, mẫu xe này phù hợp hơn với các doanh nghiệp hoặc kinh doanh xe dịch vụ thay vì nhu cầu thuần chỉ cho gia đình.

Anh Linh nhận định Mazda CX-5 hoặc Ford Territory nhiều khả năng sẽ giành giải cao nhất. Theo anh Linh, Mazda CX-5 có giá bán tốt và hội tụ nhiều yếu tố mà gia đình Việt mong muốn.

Anh Thúc Linh cho rằng Innova Cross chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Đối với Territory, đây là mẫu xe duy nhất có bản nâng cấp trong năm 2025 với ngoại hình mới. Thực tế cũng cho thấy Territory là “con gà đẻ trứng vàng” của Ford Việt Nam khi thường xuyên có doanh số cao.

Về Hyundai Tucson, anh Linh cho rằng đây là sự lựa chọn của những người thích vẻ ngoài cá tính cũng như cảm giác lái hấp dẫn. “Chính vì thế, điều này khiến Tucson không thật sự thân thiện với gia đình bằng Mazda CX-5 và Ford Territory”, anh Linh nhận định.