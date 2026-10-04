Giám khảo An Võ nói về tân Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh: "Cô ấy hoàn toàn thuyết phục tôi!"

Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh, người đẹp đến từ Hà Nội. Trên hàng ghế Hội đồng Giám khảo, doanh nhân An Võ là một trong những người theo dõi hành trình của cô từ sớm. Chia sẻ về kết quả này, An Võ nói: "Tôi ấn tượng với cô gái này ngay từ những ngày đầu tiên. Và cô ấy đã hoàn toàn thuyết phục tôi với phần thể hiện quá xuất sắc trong đêm chung kết!"

Chiếc vương miện năm nay cũng là cái kết đẹp cho một cuộc trở lại đầy quyết tâm. Hai năm trước, Quỳnh Anh dừng chân ở ngôi Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Với danh hiệu mới, cô sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2026 tổ chức ở Puerto Rico vào tháng 11.

Doanh nhân An Võ và tân hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh

Không chỉ ghi dấu ở vai trò giám khảo, An Võ còn là một trong những gương mặt được chú ý về phong cách trong đêm chung kết. Giữa không gian sân khấu rực rỡ, cô chọn thiết kế dạ hội đen phom đuôi cá ôm sát, tôn đường cong và thần thái tự tin. Điểm nhấn nằm ở phần thân trên với đường cắt lệch vai cùng những chi tiết đính kết ánh bạc chạy dọc một bên vai xuống eo, đủ quyến rũ mà vẫn giữ được nét tinh tế. Tông đen chủ đạo mang lại vẻ quyền lực, rất hợp với hình ảnh một nữ doanh nhân hiện đại, bản lĩnh khi xuất hiện trên một sân khấu nhan sắc lớn.

Doanh nhân An Võ trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026

Doanh nhân An Võ và giám khảo Xuân Lan

Hiện An Võ giữ vị trí Phó Chủ tịch tại 1st Commercial Lending ở Houston, Texas, đồng thời là Phó Chủ tịch 1st Venture Capital. Nền tảng Quản trị Kinh doanh, Marketing cùng kinh nghiệm trong truyền thông, quan hệ công chúng, xây dựng hình ảnh và kết nối cộng đồng doanh nghiệp giúp cô mang đến cho Hội đồng Giám khảo một góc nhìn đa chiều.