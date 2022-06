Giảm hiệu suất công việc do chứng khô mắt

Các biểu hiện điển hình

Triệu chứng khô mắt rất dễ dàng nhận biết qua các biểu hiện phổ biến như: (do phần này chỉ liệt kế 1 số dấu hiệu, nếu chèn thêm hình vào sẽ bị loãn bài viết)

- Chảy nước mắt sống

- Cảm giác cay, nhức mắt

- Mỏi mắt

- Mờ mắt tạm thời (tầm nhìn lúc rõ lúc mờ)

- Nhạy cảm với ánh sáng

- Mí mắt nặng

Tất cả tình trạng trên gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, làm giảm hiệu suất lao động của những người sở hữu công việc phải sử dụng mắt nhiều: nhân viên văn phòng, tài xế,…

Những ai dễ mắc phải chứng khô mắt?

Khô mắt đang ngày một tăng ở tất cả các độ tuổi.

Người lớn tuổi có nhiều nguy cơ khô mắt do quá trình lão hóa, thời kì mãn kinh, đái tháo đường hoặc suy giảm hệ miễn dịch, các loại thuốc điều trị cao huyết áp…

Tỉ lệ khô mắt đang ngày càng tăng cao ở giới trẻ. Những nguyên nhân phổ biến bao gồm giảm chớp mắt do tập trung kéo dài vào màn hình điện thoại thông minh, ô nhiễm môi trường, mỹ phẩm, kính áp tròng…

Ngoài ra có thể kể đến các tác nhân khác như sau phẫu thuật khúc xạ mắt, thay đổi hoóc-môn do sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc mang thai, sử dụng các loại thuốc điều trị theo liệu pháp…

Bên cạnh đó, phải kể đến nguyên nhân phổ biến nhất khiến chứng khô mắt gia tăng trong hai năm đại dịch Covid-19 vừa qua chính là việc phải đeo khẩu trang thường xuyên.

Khô mắt do đeo khẩu trang có thuật ngữ lâm sàng là "Mask Associated Dry Eye (MADE)" được các bác sĩ nhãn khoa sử dụng rộng rại hiện nay. Nguyên nhân gây nên tình trạng khô mắt do đeo khẩu trang là do luồng không khí nóng từ hơi thở được đưa lên mắt liên tục, làm tăng sự bay hơi nước của mắt làm giảm lượng nước mắt và giảm khả năng dưỡng ẩm mắt.

Mẹo để giảm các triệu chứng khô mắt

Đừng để chứng khô mắt làm ảnh hưởng đến thành quả công việc của bạn, chỉ bằng một số mẹo nhỏ đơn giản sau:

- Hãy dành chút thời gian giải lao khi bạn phải làm việc liên tục với màn hình máy tính trong thời gian dài để mắt cũng có cơ hội được nghỉ ngơi.

- Chớp mắt và nhìn ra xa khoảng 20 mét trong vòng 20 giây mỗi 20 phút nếu bạn phải thường xuyên tiếp xúc và tập trung vào màn hình máy tính hoặc điện thoại.

- Hạn chế để mắt tiếp xúc với khói, bụi ô nhiễm, chất độc hại có trong không khí

- Gió và nắng cũng là tác nhân gây bay hơi nước mắt nhanh chóng, hãy bảo vệ mắt của bạn bằng việc đeo mắt kính chống nắng

- Sử dụng thuốc nhỏ mắt khi có dấu hiệu khô mắt: Trong đa số các trường hợp, khô mắt thường có thể được điều trị bằng thuốc nhỏ mắt có chứa chất bôi trơn giúp dưỡng ẩm, chăm sóc cho mắt. Bạn nên chọn đúng sản phẩm để bảo vệ đôi mắt của bạn khi cần bất cứ lúc nào. Cơ thể chúng ta cần nước và đôi mắt của bạn cũng vậy.

