Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An: ‘2,5 điểm đậu lớp 10 chỉ là trường hợp cá biệt’

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 31, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về chất lượng giáo dục khi một trường công lập tuyển sinh 2,5 điểm vào lớp 10 gây xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự băn khoăn khi điểm đầu vào quá thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Cụ thể, Trường THPT Nam Đàn 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) hạ điểm chuẩn tuyển sinh từ 9,5 điểm của đợt 1 xuống 2,5 điểm/3 môn, bao gồm cả điểm ưu tiên trong tuyển sinh đợt 2.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đây là lỗi của Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2. Thực tế, chỉ có 1 thí sinh 2,5 điểm đậu đợt 2. Quá trình tường trình sự việc với Sở, Hiệu trưởng nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm về vụ việc. “Đây là khu vực vùng xa, không có trường tư thục, không có trung tâm giáo dục thường xuyên”, ông Thành nói.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, công tác tuyển sinh như thế là chưa phù hợp, giữa cái lý và cái tình, cái lý phải đi trước. Ông Thành cho rằng, cần phải cân nhắc, định hướng cháu (thí sinh có điểm thi thấp) vào học nghề. Quy định hiện hành, học trường nghề, các cháu vẫn được cấp bằng tốt nghiệp cấp 3.

“Sắp tới, khi Luật giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, đổi trường trung cấp nghề thành trường trung học nghề, được dạy chương trình văn hóa trung học phổ thông, sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các trường nghề và cũng như công tác phân luồng sau giáo dục trung học sơ sở”, ông Thành thông tin.

Trường THPT Nam Đàn 2 lấy điểm chuẩn vào lớp 10 đợt 2 là 2,5 điểm cho 3 môn thi

Ông Thành khẳng định, kết quả nói trên không đánh giá chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh Nghệ An. “Quan điểm và mục tiêu của giáo dục Nghệ An là giáo dục thật, chất lượng thật, hướng tới giáo dục học trò có năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, hội tụ đầy đủ tất cả yếu tố, kỹ năng, khả năng, sở trường... để tự tin bước vào cuộc sống, bước vào trường đại học, thể hiện được bản lĩnh, cốt cách của con người đất Nghệ”, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay.