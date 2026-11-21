Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Huế hôm nay, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, nếu bản thân có sai phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với vai trò người đứng đầu ngành giáo dục địa phương, ông còn có trách nhiệm trước xã hội, phụ huynh và học sinh.

Điều trăn trở là những thông tin liên quan cá nhân nếu không được nhìn nhận đầy đủ, chính xác có thể ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục TP Huế và niềm tin của xã hội đối với đội ngũ nhà giáo.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho rằng, người đứng đầu ngành mà vi phạm về đạo đức thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khi người học không còn niềm tin vào người thầy, đặc biệt khi chính người thầy không còn tin vào người thầy nữa, thì ngành giáo dục sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế tại buổi họp báo hôm 21/11.

Trước đó, theo Sở GD&ĐT TP Huế, dư luận xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật , xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế. Các thông tin trên bắt đầu xuất hiện từ ngày 12/11.

Sở GD&ĐT TP Huế khẳng định, các thông tin nêu trên là không đúng sự thật. Việc lan truyền các thông tin này đã và đang xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân Giám đốc Sở; ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục thành phố; gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Sở GD&ĐT TP Huế sau đó có văn bản đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Huế quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán các thông tin sai sự thật nêu trên.

Sở cũng đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.