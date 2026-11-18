Ngày 18/11, đại diện UBND xã Định Quán, TP. Đồng Nai thông tin, vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai điều tra, làm rõ.

Ông Cường được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 17/11, đồng nghiệp nghe tiếng súng nổ tại phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà nên chạy đến kiểm tra.

Khi đến nơi, các đồng nghiệp phát hiện ông Cường bất tỉnh, chảy nhiều máu ở vùng đầu, nghi bị súng bắn. Ông Cường được đưa đến Bệnh viện Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tại đây, nạn nhân được điều trị tích cực, cầm máu, thở máy qua nội khí quản và hỗ trợ tuần hoàn bằng thuốc vận mạch. Bệnh viện tiến hành hội chẩn chuyên khoa Ngoại thần kinh, đánh giá tình trạng tổn thương sọ não nặng, tiên lượng rất nặng và đã giải thích tình trạng bệnh và nguy cơ cho thân nhân.

Sau hội chẩn, ông Cường được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm là Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ Định Quán, TP Đồng Nai).

Lực lượng công an sau đó phát hiện Tuấn gần hiện trường xảy ra vụ việc trong tình trạng hôn mê, chảy nhiều máu vùng đầu, vùng đỉnh - chẩm phải, có vết thương thấu sọ, nghi do hỏa khí (do súng).

Tuấn được Công an đưa đến Bệnh viện Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đến khoảng 18h10 cùng ngày, nghi phạm đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.