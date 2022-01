Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra vụ bạo hành bé 8 tuổi làm án điểm

Chiều 31-12, Công an TP HCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự xã hội trong năm 2021 và một số công tác trọng tâm năm 2022.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP HCM chủ trì hội nghị. Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Quang Đạo - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM đã thông tin một số kết quả mà Công an TP HCM đạt được trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn TP trong năm 2021.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Hành hạ người khác".

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về hành vi hành hạ, ngược đãi con theo điều 185 Bộ luật hình sự.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt thông tin vụ bạo hành ở quận Bình Thạnh

Nguyễn Kim Trung Thái bước đầu được xác định có vai trò là đồng phạm, giúp sức cho Trang thực hiện hành vi phạm tội dẫn đến cái chết của bé N.T.V.A (SN 2013, con ruột Thái). Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của ông Thái.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang chủ trì buổi cung cấp thông tin

"Trong quá trình điều tra vụ án, nếu thấy đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ chuyển đổi tội danh phạm tội của các đối tượng, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra để đảm bảo đúng người, đúng tội" - thượng tá Đạt nhấn mạnh.

Theo thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM vụ án sẽ được đưa ra xét xử làm "án điểm" để răn đe chung toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết ông rất đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể bé gái 8 tuổi. "Đây là một sự việc đau lòng và Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo điều tra nhanh chóng để làm án điểm xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có dấu hiệu tội danh nào phù hợp sẽ khởi tố bổ sung" - đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin.