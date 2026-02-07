Giám đốc âm nhạc DuongK: “WeChoice 2025 là chương nhật ký tiếp theo của Việt Nam, để cùng nhìn lại, biết ơn quá khứ và đi tiếp tương lai.”

Sau chặng đường đề cử và bình chọn sôi nổi từ cộng đồng, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM). Không chỉ là điểm hẹn thường niên của những gương mặt truyền cảm hứng, Gala WeChoice còn được kỳ vọng mang đến một không gian cảm xúc bùng nổ - nơi những câu chuyện đẹp, khát vọng và đam mê của người Việt được tôn vinh và lan tỏa.

Qua mỗi mùa giải, album chủ đề cùng sân khấu âm nhạc luôn là “đặc sản” không thể thiếu của WeChoice. Để kiến tạo một bữa tiệc văn hóa - giải trí trọn vẹn, Gala năm nay quy tụ ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm với Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh, Giám đốc âm nhạc DuongK, Giám đốc sáng tạo Vinh Hồ, Thong Dinh (01A) và Cố vấn âm nhạc Aiden Nguyễn. Sự kết hợp của những cá nhân đứng sau nhiều dự án lớn hứa hẹn mang đến một tổng thể sân khấu chỉn chu, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn sáng tạo.

Giám đốc âm nhạc WeChoice Awards 2025 - DuongK

Ngay khi thông tin được công bố, phần âm nhạc của Gala nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi được “cầm trịch” bởi DuongK - một trong những producer tiêu biểu của nhạc Việt đương đại. Được biết đến từ giai đoạn bùng nổ EDM 2015 - 2016 với loạt remix như C ơn Mưa Ngang Qua, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Say You Do,... DuongK tiếp tục khẳng định tên tuổi qua chuỗi hit kết hợp cùng Tiên Cookie và Bích Phương như Bùa Yêu và Đi Đu Đưa Đi - hiện tượng âm nhạc từng tạo tiếng vang lớn và mang về nhiều giải thưởng, đề cử quan trọng cho phần phối khí.

Những năm gần đây, DuongK không ngừng mở rộng biên độ sáng tạo thông qua các dự án phòng thu và album quy mô, tiêu biểu là Đại Minh Tinh của Văn Mai Hương. Ngoài ra, ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do anh đảm nhận hòa âm phối khí đã tạo dấu mốc nổi bật khi giành ngôi vô địch Intervision 2025, vượt qua 22 đại diện quốc tế, trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình đưa âm nhạc Việt Nam ra sân chơi toàn cầu.

Song song với vai trò producer, DuongK còn ghi dấu ấn rõ nét ở mảng sân khấu và truyền hình khi đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình và sự kiện quy mô lớn như Heineken Countdown Party, Zing Music Awards, The Remix, Rap Việt mùa 3, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa Hậu Áo dài…. Chuỗi dự án đa dạng này cho thấy kinh nghiệm dày dạn cùng khả năng làm chủ nhiều không gian trình diễn, từ đại nhạc hội ngoài trời đến sân khấu truyền hình và các sự kiện mang tính trình diễn cao.

Đến với WeChoice Awards 2025 trong vai trò Giám đốc Âm nhạc, DuongK lựa chọn tiếp cận bằng cảm xúc và ký ức của một năm đã qua, biến những rung động, niềm tự hào và tinh thần kiên cường của người Việt thành chất liệu kể chuyện bằng âm nhạc. Với anh, âm nhạc WeChoice không chỉ để lắng nghe, mà còn để cùng nhau nhìn lại, biết ơn và viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng những giai điệu giàu cảm xúc.

Trước thềm Gala, chúng tôi có đã cuộc gặp gỡ thú vị với Giám đốc âm nhạc DuongK.

Cùng theo dõi tại đây:

WeChoice Awards 2025 tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng của người Việt trong suốt một năm. Vậy khi bắt tay xây dựng tổng thể âm nhạc cho gala năm nay, anh khởi đầu từ tinh thần nào để dẫn dắt toàn bộ cảm xúc của chương trình?

Khi bắt tay xây dựng âm nhạc cho WeChoice, tôi bắt đầu từ chính những cảm xúc của mình khi dõi theo mọi điều đã diễn ra trong suốt một năm qua. Từ những hành động tử tế khiến tôi rung động, những màn lội ngược dòng không khuất phục trong thể thao làm tôi dâng trào tự hào, đến sự kiên cường của con người giữa thiên tai khiến tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy đã trở thành chất liệu để tôi, S•HUBE và các nghệ sĩ cùng nhau kể lại bằng âm nhạc tại WeChoice Awards 2025.

Âm nhạc tại WeChoice 2025 được anh mong muốn phản ánh điều gì về diện mạo văn hóa, cảm xúc và tinh thần của người Việt trong năm 2025?

Văn hoá, cảm xúc và tinh thần của người Việt không chỉ nằm trong chất liệu dân gian, mà còn được thể hiện qua những điều rất đỗi đời thường. Đó là niềm tự hào hân hoan của người Việt khi chào đón sự kiện A80, tình yêu tuyệt đối dành cho bóng đá, sự đùm bọc và những nghĩa cử cao đẹp trong lúc khó khăn, những câu đùa tếu táo rất “Việt Nam”, hay hành trình bền bỉ của những nghệ sĩ đã kiên trì suốt nhiều năm để chạm tới thành công trong năm qua.

Tất cả những lát cắt ấy đều được kể lại trong Album WeChoice 2025. Có thể nói, album năm nay như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc của năm 2025 - để sau này khi nghe lại, mỗi người đều có thể hồi tưởng và mỉm cười về một năm đầy cảm xúc của Việt Nam.

Với một gala vừa mang tính vinh danh, vừa là không gian kể chuyện bằng âm nhạc cho rất nhiều nhân vật và dự án khác nhau, đâu là bài toán khó nhất với anh trong vai trò Giám đốc Âm nhạc WeChoice 2025?

Bài toán khó nhất khi đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc của WeChoice Awards chính là kể lại những câu chuyện của năm bằng ngôn ngữ âm nhạc, cùng với các nghệ sĩ tham gia album. Khi có quá nhiều câu chuyện cần được kể, lại thêm những cá tính và màu giọng rất khác nhau, tôi và đội ngũ S•HUBE buộc phải đi tìm các điểm chung để kết nối tất cả những yếu tố đó.

Ví dụ, với đề bài là một ca khúc hiphop “boy phố Việt”, làm sao để dung hoà những cá tính tưởng chừng không liên quan như BigDaddy, Phúc Du và… Đức Phúc vừa giữ được sự “ngầu”, vừa thể hiện được màu sắc văn hoá Việt, đó thực sự là một thử thách không dễ.

Và rồi “Thắng Đời 1-0” đã ra đời: hiphop đường phố kết hợp cùng hò khoan Lệ Thuỷ, kèn bầu, năng lượng “quậy” như đi bão. Bất ngờ hơn, phiên bản Gala còn có sự kết hợp tiểu phẩm của nhóm Con Cò Đây cùng sự xuất hiện của BLV Tạ Biên Cương, tạo nên một tiết mục mang đậm tinh thần Việt Nam.

Có tiết mục hoặc khoảnh khắc âm nhạc nào trong đêm gala mà anh tin rằng sẽ trở thành điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ nhất, khiến khán giả thực sự “cảm” được tinh thần WeChoice 2025?

Một trong những khoảnh khắc âm nhạc tôi mong chờ nhất trong đêm Gala là một phần trình diễn rất đặc biệt, được thực hiện như một bộ phim âm nhạc. Cách dẫn chuyện bằng âm nhạc kết hợp theo từng nội dung của tiết mục, đều rất đẹp và giàu cảm xúc. Những nghệ sĩ tham gia cũng là các gương mặt tiêu biểu của năm, đại diện cho sự nỗ lực bền bỉ và hành trình không ngừng nghỉ của họ.

Đây cũng là một “đặc sản” rất WeChoice - một màu sắc chỉ WeChoice mới có. Tôi xin phép chỉ bật mí đến vậy thôi, và hy vọng mọi người sẽ yêu thích phần trình diễn này.

Nếu WeChoice 2025 là một “chương tiếp theo” của câu chuyện Việt Nam, anh muốn âm nhạc trong đêm gala mang tinh thần gì: lắng đọng để nhìn lại, hay mạnh mẽ để thôi thúc khán giả bước tiếp?

WeChoice 2025 là 1 chương nhật ký tiếp theo của Việt Nam, để mọi người cùng nhìn lại biết ơn quá khứ, tiếp tục đi tiếp con đường tương lai đúng như tên chủ đề của WeChoice năm nay “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam”

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.