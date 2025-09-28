Theo hãng tin AP, vụ việc xảy ra trong cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay. Nam diễn viên kiêm chính trị gia Vijay buộc phải dừng bài phát biểu khi một số người trong đám đông ngất xỉu do tình trạng chen lấn quá tải. Ngoài 36 người thiệt mạng, còn 40 người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo đảng DMK Senthil Balaji cùng chính quyền địa phương đã tới bệnh viện để nắm bắt diễn biến và kiểm tra công tác chăm sóc các nạn nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế bang Tamil Nadu - ông Ma Subramanian - cho biết các nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện, còn những người bị thương hiện trong tình trạng ổn định. Ông Subramanian cho biết thêm trong số những người thiệt mạng có 8 trẻ em.



Các quan chức Ấn Độ ước tính có tới 50.000 người tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100 m2 lắng nghe bài phát biểu của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay (Ảnh: Bhaskar English)

Theo giấy phép, ông Vijay chỉ được tổ chức cuộc mít-tinh ở Karur với khoảng 10.000 người tham dự, nhưng các quan chức ước tính có tới 50.000 người tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100 m2. Truyền thông Ấn Độ trích lời các quan chức địa phương cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi một nhóm người ủng hộ cho ông Vijay bị ngã trong lúc cố gắng tiếp cận xe bus của ông.

Tại các bang miền Nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, một số ngôi sao điện ảnh có địa vị vượt xa đời thường, bắt nguồn từ văn hóa lâu đời của người Tamil về việc tôn thờ anh hùng và sùng bái hình tượng. Nhiều người trong số họ đã trở thành chính trị gia, thậm chí có người còn được tôn sùng như thần thánh.

Năm 2024, ông Vijay giải nghệ và thành lập đảng chính trị riêng. Hiện chưa rõ liệu ông có dự định ra tranh cử tại bang Tamil Nadu hay không.

Ít nhất 36 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tang thương tại cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay (Ảnh: Hindustan Times)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn trước những gì đã xảy ra ở Kurur. Ông viết trên mạng xã hội X: "Vụ việc đáng tiếc xảy ra trong một cuộc mít-tinh chính trị ở Karur, Tamil Nadu, gây ra nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi xin chia buồn cùng các gia đình đã mất người thân. Chúc họ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục".

Thủ hiến bang Tamil Nadu - ông MK Stalin - cũng bày tỏ quan ngại về những thông tin đáng tiếc ở Kurur, đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức hữu quan cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức cho những người bị ảnh hưởng. Ông cũng kêu gọi người dân giải tán khỏi hiện trường, hợp tác với bác sĩ và cảnh sát để cứu những người bị nạn.

Tình trạng chen lấn, giẫm đạp tương đối phổ biến ở Ấn Độ khi đám đông tụ tập. Tháng 1/2025, ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu đổ xô xuống tắm ở một dòng sông linh thiêng trong lễ hội Maha Kumbh - lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới.