Giải pháp tài chính mùa tựu trường từ Mirae Asset

Bài toán chi tiêu mùa tựu trường

Khi lịch học và sinh hoạt trường lớp có nhiều thay đổi, bài toán chi tiêu của phụ huynh cũng trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, việc trang bị các nhu cầu thiết yếu như laptop, máy tính bảng, điện thoại hay phương tiện đi lại cũng đặt ra áp lực tài chính khi phải chi trả cùng lúc nhiều khoản lớn.Thấu hiểu áp lực chi tiêu gia tăng dịp nhập học, Công ty Tài chính Mirae Asset triển khai chương trình "Trọn gói tựu trường – Vững bước tương lai" với ưu đãi lãi suất chỉ từ 0% tùy sản phẩm, kỳ hạn vay lên đến 36 tháng. Điểm cộng là quy trình xét duyệt nhanh chỉ trong 5 – 10 phút, hồ sơ đơn giản, khách hàng chỉ cần Căn cước công dân.

Các gói vay đa dạng: vay trả góp học tập, vay mua laptop – điện thoại – thiết bị học tập, hay vay mua xe máy phục vụ việc đi lại của sinh viên với hạn mức tới 100 triệu đồng.

Chị Thu Hằng (Phường Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: "Nếu chỉ dựa vào lương hằng tháng thì rất khó xoay sở cho con vào đại học. May mắn là tôi biết đến chương trình vay trả góp lãi suất ưu đãi từ Mirae Asset. Nhờ vậy, tôi có thể chia nhỏ các khoản chi mà vẫn đảm bảo con được trang bị đầy đủ cho việc học tập."

Đa dạng giải pháp tài chính cho nhiều nhu cầu

Không chỉ dừng ở mùa tựu trường, Công ty Tài chính Mirae Asset còn phát triển nhiều sản phẩm tài chính tiêu dùng tiện ích khác như vay tiền mặt, vay mua ô tô, vay làm đẹp hay thẻ tín dụng nội địa. Đặc biệt, gói vay mua xe máy trả góp với hạn mức tới 100 triệu đồng, lãi suất chỉ từ 0% đã hỗ trợ nhiều khách hàng có phương tiện đi lại, tạo thêm cơ hội mưu sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một khách hàng khác, anh Trung Nam (Vĩnh Long) chia sẻ "Nhờ gói vay mua xe máy trả góp từ Công ty Tài chính Mirae Asset, tôi đã có chiếc xe cũ để chạy xe công nghệ, vừa có thêm thu nhập hằng tháng, vừa có phương tiện đưa con về quê mỗi dịp lễ Tết. Thủ tục đơn giản, duyệt nhanh, tôi thấy yên tâm vì có thêm cơ hội mưu sinh mà không bị gánh nặng tài chính quá lớn".

Cam kết đồng hành cùng khách hàng Việt

Là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam được NHNN cấp phép năm 2010, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) đã cung cấp dịch vụ cho hơn 3 triệu khách hàng, thông qua mạng lưới toàn quốc với hơn 25.000 điểm bán (POS). Công ty khẳng định nỗ lực mang đến những sản phẩm tài chính minh bạch, linh hoạt và gần gũi hơn với khách hàng. Các chương trình ưu đãi 0% lãi suất trong mùa tựu trường hay các dịp lễ lớn không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng mua sắm mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.

Theo Báo Cáo Tài chính Tiêu Dùng Việt Nam 2025 (Vietnam Consumer Finance Report 2025) do FiinGroup công bố, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) hiện đứng thứ 2 về cho vay trả góp tiêu dùng. Bà Bùi Thị Thanh Ngân, Giám đốc kênh cho vay tiêu dùng trả góp toàn quốc, đại diện doanh nghiệp khẳng định: "Chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trọng tâm và không ngừng nỗ lực hướng tới các giải pháp tài chính toàn diện và phù hợp nhất cho từng nhu cầu của khách hàng. Hỗ trợ mùa tựu trường không chỉ là ưu đãi ngắn hạn, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm chắp cánh cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước vào tương lai".

Khách hàng quan tâm đến chương trình có thể liên hệ nhân viên tư vấn tại khu vực, gọi tổng đài *1234 - 028 7300 7777 hoặc truy cập website www.mafc.com.vn để được hỗ trợ chi tiết.