Giải pháp nào để tối ưu cơ hội cho người làm IVF lần đầu?

Từ nhiều năm mong con đến quyết định làm IVF

Sau gần 4 năm kết hôn, vợ chồng chị H. (32 tuổi, Hà Nội) nhiều lần trì hoãn việc điều trị hiếm muộn vì tâm lý lo lắng.

"Ban đầu hai vợ chồng nghĩ cứ để tự nhiên thêm một thời gian. Sau đó tìm hiểu IUI rồi IVF nhưng càng đọc thông tin trên mạng lại càng thấy nhiều vấn đề phải lo. Có lúc tôi nghĩ mình còn trẻ, cứ chờ thêm cũng được", chị H. chia sẻ.

Đến khi quyết định thăm khám chuyên sâu, vợ chồng chị mới nhận ra mỗi trường hợp hiếm muộn lại có những nguyên nhân và đặc điểm khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp điều trị không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm của người khác.

Đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng trước chu kỳ IVF là bước đệm quan trọng giúp tối ưu hiệu quả điều trị.

Câu chuyện của chị H. cũng là tâm lý khá phổ biến ở những người lần đầu tìm hiểu IVF: vừa mong muốn sớm có con, vừa lo chi phí, lo thuốc, lo thủ thuật và đặc biệt là lo "làm một lần nhưng không thành công".

Theo các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, với IVF, việc chuẩn bị trước chu kỳ điều trị có ý nghĩa quan trọng. Bác sĩ cần đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng, xác định nguyên nhân hiếm muộn, dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng và nhiều yếu tố liên quan khác để xây dựng phác đồ phù hợp với từng trường hợp.

Không nên để nỗi sợ khiến cơ hội bị bỏ lỡ

Một trong những băn khoăn thường gặp của các cặp vợ chồng là: "Làm IVF lần đầu liệu có cơ hội thành công không?"

Thực tế, IVF không phải là một công thức có thể áp dụng giống nhau cho tất cả người bệnh. Kết quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi của người vợ, dự trữ và chất lượng noãn, chất lượng tinh trùng, tình trạng tử cung - nội mạc tử cung, chất lượng phôi cũng như nguyên nhân hiếm muộn và phác đồ điều trị.

BS.CKI Hồ Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn cho biết, trong quá trình thăm khám, bác sĩ gặp nhiều cặp vợ chồng dành rất nhiều thời gian tìm hiểu thông tin nhưng vẫn chưa biết đâu là điều thực sự phù hợp với mình."Nhiều cặp vợ chồng đến với chúng tôi khi đã tìm hiểu rất nhiều nơi nhưng tâm lý vẫn vô cùng hoang mang. Họ thường lo ngại về chi phí, sợ thất bại nên lần lữa chưa quyết định. Tuy nhiên, điều trị hiếm muộn có tính cá thể hóa rất cao. Điều quan trọng là phải xác định đúng nguyên nhân, đánh giá đầy đủ sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng và xây dựng phác đồ phù hợp ngay từ đầu", BS.CKI Hồ Văn Thắng chia sẻ.

Theo bác sĩ, việc người bệnh chủ động thăm khám sớm không đồng nghĩa với việc phải lập tức thực hiện IVF. Quan trọng hơn là có được đánh giá chuyên môn để biết tình trạng hiện tại, những lựa chọn điều trị phù hợp và thời điểm nên can thiệp.

Chuẩn bị đúng ngay từ đầu để chủ động hơn trên hành trình đón con

Nhằm cung cấp thông tin y khoa chính thống cho các gia đình đang mong con, Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn tổ chức hội thảo "IVF lần đầu: Làm gì để tối ưu cơ hội?" vào ngày 02/10 tại Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

BS.CKI Hồ Văn Thắng sẽ giải đáp trực tiếp những băn khoăn cho khách hàng tại hội thảo ngày 02/10.

Tại chương trình, BS.CKI Hồ Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn sẽ trực tiếp chia sẻ về những vấn đề người bệnh cần quan tâm trước chu kỳ IVF đầu tiên, từ thời điểm nên bắt đầu, các chỉ số cần đánh giá đến việc lựa chọn phác đồ kích thích buồng trứng phù hợp.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, ban tổ chức triển khai một số chính sách hỗ trợ chi phí dành cho khách tham dự với tổng giá trị quà tặng khi thực hiện IVF lên tới 70 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị thiết thực khác.

Hội thảo "IVF lần đầu: Làm gì để tối ưu cơ hội?" là dịp để các gia đình đang mong con gặp gỡ trực tiếp bác sĩ chuyên ngành hỗ trợ sinh sản, cập nhật kiến thức và tìm hiểu những lựa chọn phù hợp với tình trạng của mình.

Thông tin hội thảo:

Chủ đề: IVF lần đầu: Làm gì để tối ưu cơ hội?

Thời gian: 02/10/2026

Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội

Liên hệ nhận thông tin chi tiết: 1900 599 858 hoặc 091 585 0770