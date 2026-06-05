Giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho trẻ sinh mổ gây chú ý tại triển lãm Vietnam Dairy 2026

Tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam có xu hướng gia tăng nhanh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu về các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ sinh mổ.

Tham gia sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và thương hiệu dinh dưỡng trong nước lẫn quốc tế, sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section – sản phẩm dinh dưỡng phù hợp cho trẻ sinh mổ, tiêu hóa và đề kháng khỏe – đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia và các bậc phụ huynh. Không chỉ bởi thiết kế sản phẩm hiện đại, nổi bật với hình ảnh "giọt sữa kim cương" đặc trưng, sản phẩm còn nhận được sự quan tâm nhờ công thức đột phá được phát triển dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về đặc thù thể trạng của trẻ sinh mổ.

Không gian trưng bày của Nutricare tại triển lãm Vietnam Dairy 2026

Trẻ sinh mổ cần nguồn dinh dưỡng đặc biệt để có khởi đầu trọn vẹn hơn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ sinh mổ lý tưởng chỉ nên dao động khoảng 10 - 15% tổng số ca sinh. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, tỷ lệ này đang tăng nhanh trong nhiều năm gần đây. Báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy, tại một số bệnh viện tuyến trung ương và đô thị lớn, tỷ lệ sinh mổ có thời điểm vượt 50% tổng số ca sinh. Điều này đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều trẻ sơ sinh đối diện với những thiếu hụt miễn dịch đầu đời cần được quan tâm đúng mức.

Với nhiều bà mẹ, quyết định sinh mổ đôi khi không nằm trong kế hoạch ban đầu. Bên cạnh niềm hạnh phúc đón con chào đời, không ít mẹ mang theo những lo lắng về sức khỏe của trẻ, đặc biệt là hệ tiêu hóa và sức đề kháng trong những năm tháng đầu đời.

Trẻ sinh mổ do không được trải qua giai đoạn chuyển dạ tự nhiên nên lỡ mất những tiếp xúc tự nhiên đầu đời, nơi trẻ được nhận những lợi khuẩn cần thiết trong việc hình thành hệ vi sinh đường ruột và "lập trình miễn dịch" ngay từ những giờ đầu sau sinh. Thay vào đó, trẻ thường có tỉ lệ hại khuẩn cao hơn do tiếp xúc trực tiếp trong môi trường phòng mổ, bệnh viện, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Sự thiếu hụt đầu đời này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, bao gồm nhiễm trùng tiêu hóa rối loạn chức năng tiêu hóa; tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp cấp tính cao hơn gần 2 lần so với trẻ sinh thường. Nếu không được can thiệp kịp thời, việc này còn có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 1 và rối loạn hệ miễn dịch trong dài hạn…

Nếu trước đây trẻ sinh mổ thường được nhìn nhận là có những bất lợi về miễn dịch và tiêu hóa trong giai đoạn đầu đời, thì với sự phát triển của khoa học dinh dưỡng hiện đại, những rào cản đó đã có thể được hỗ trợ từ sớm. Dựa trên định hướng này, Nutricare cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section với hệ dưỡng chất quý, lấy cảm hứng từ sữa mẹ, hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe và tăng cường đề kháng.

Metacare Opti C-Section – Giải pháp dinh dưỡng lấy cảm hứng từ sữa mẹ, hỗ trợ tiêu hóa & đề kháng khỏe

Metacare Opti C-Section – Giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho trẻ sinh mổ

Metacare Opti C-Section sở hữu dưỡng chất quý 6 HMOs - có cấu trúc tương tự HMO có trong sữa mẹ, hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn, bảo vệ hàng rào ruột và tăng cường miễn dịch. Bên cạnh đó, sản phẩm còn kết hợp lớp bảo vệ kép: Sữa non Colostrum giúp cung cấp kháng thể trực tiếp cùng Lactoferrin hỗ trợ tăng cường đề kháng hiệu quả.

Metacare Opti C-Section – Phù hợp cho trẻ sinh mổ - Tiêu hóa & Đề kháng khỏe

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section bổ sung 50 tỷ lợi khuẩn Postbiotics*, kết hợp cùng chất xơ hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tiêu hóa khỏe, giảm táo bón.

Đặc biệt, sản phẩm cung cấp đạm chất lượng cao hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh. Bộ 3 dưỡng chất Canxi, Vitamin K2, Vitamin D3 có trong sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section hỗ trợ xây dựng hệ xương chắc khỏe, phát triển chiều cao.

Nutricare - Khẳng định năng lực tiên phong Kiến tạo Dinh dưỡng Y học

Sự xuất hiện của Metacare Opti C-Section tại Vietnam Dairy 2026 khẳng định năng lực nghiên cứu bài bản cũng như khả năng đổi mới sáng tạo với các giải pháp dinh dưỡng theo chuẩn khuyến nghị y khoa của Nutricare, nhằm đáp ứng những nhu cầu sức khỏe ngày càng đặc thù của người Việt.

Tại triển lãm Vietnam Dairy 2026, ông Nguyễn Đức Minh – Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ: "Trẻ sinh mổ có khởi đầu đặc biệt nên cần một chế độ chăm sóc riêng. Metacare Opti C-Section không chỉ là giải pháp dinh dưỡng đột phá, mà còn là cam kết của Nutricare trong hành trình đồng hành cùng các phụ huynh, mang đến những giải pháp dinh dưỡng khoa học tối ưu để trẻ tự tin, khỏe mạnh vươn xa."

Tham khảo thêm thông tin về Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section tại:

Website: https://nutricare.com.vn/san-pham-dinh-duong-metacare-opti-c-section-2/

Fanpage: https://www.facebook.com/Metacare.Nutricare

Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800.6011

Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

Địa chỉ: Nhà máy 1: Lô VII.2 và Nhà máy 2: Lô V.11, Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Phường Trí Quả, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

VPĐD: Tòa nhà Nutricare, Số 8, Khu A – TT2 Him Lam, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

(*) Lượng tế bào lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu trong 3 ly Metacare Opti C-Section pha chuẩn hoặc trong 3 hộp 110ml