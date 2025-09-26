Ngày 20/9, các chuyên gia tại "Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư" do Bệnh viện Ung bướu TP HCM chủ trì với sự đồng hành của Orgalife đã thảo luận, đưa ra những giải pháp cho thực trạng suy mòn, béo phì trong ung thư.

Hội nghị tổ chức tại Trung tâm hội nghị Adora Dynasty, TP HCM, với chủ tọa là TS.BS Diệp Bảo Tuấn -Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, cùng nhiều chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng. Các báo cáo cho thấy, rối loạn dinh dưỡng hiện là một trong những thách thức lớn nhất trong chăm sóc bệnh nhân ung thư.

Ts.Bs. Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khai mạc hội nghị. Ảnh: Orgalife

Theo nghiên cứu của ThS.BS CKII Trần Thị Anh Tường, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, tỷ lệ suy mòn (sarcopenia) dao động từ 8% đến gần 85% tùy loại và giai đoạn bệnh. Đồng thời, béo phì được ghi nhận là yếu tố nguy cơ của ít nhất 13 loại ung thư theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC). Suy mòn và béo phì đều tác động tiêu cực đến tiên lượng bệnh, chất lượng sống và khả năng dung nạp thuốc. Do đó, nhận diện sớm và theo dõi thường xuyên là điều kiện tiên quyết để can thiệp kịp thời.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn khẳng định: "Một trong những nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân mất cơ hội điều trị tối ưu chính là tình trạng dinh dưỡng bị bỏ quên. Dinh dưỡng cần được xem là một phần trong phác đồ điều trị ung thư, thay vì chỉ là "hỗ trợ".

Nhận biết suy mòn và béo phì trong ung thư

Phần trình bày của Báo cáo viên Bs. Huỳnh Phạm Thanh Trà - Khoa Dinh dưỡng Tiết chế Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Ảnh: Orgalife

Hai tình trạng trái ngược suy mòn và béo phì đều phổ biến ở bệnh nhân ung thư, khiến công tác điều trị phức tạp hơn. Theo BS CKI Huỳnh Phạm Thanh Trà (Bệnh viện Ung bướu TP HCM), suy mòn là tình trạng sụt cân không chủ ý, mất khối cơ xương và khó hồi phục bằng dinh dưỡng thông thường. Đây là hội chứng chuyển hóa phức tạp, không chỉ do thiếu năng lượng mà còn do viêm hệ thống và các yếu tố sinh học khác.

ThS.BS CKII Trần Thị Kim Chi, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng lưu ý, béo phì vừa làm tăng nguy cơ mắc ung thư, vừa gây khó khăn trong điều trị. Song một số nghiên cứu lại ghi nhận "nghịch lý béo phì", khi người thừa cân đôi lúc có tiên lượng tốt hơn trong vài loại ung thư. Điều này đặt ra thách thức lớn cho bác sĩ trong đánh giá và can thiệp.

Phần trình bày của Báo cáo viên Ths.Bs.CKII Trần Thị Kim Chi - Trưởng Khoa Dinh dưỡng Tiết chế Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Orgalife

Các chuyên gia thống nhất rằng, chỉ số BMI không đủ để phản ánh tình trạng dinh dưỡng. Thay vào đó, cần sử dụng các công cụ chuyên sâu như phân tích thành phần cơ thể, đo khối cơ bằng CT scan hay siêu âm cơ. Quan trọng hơn, việc đánh giá phải được thực hiện bởi một nhóm đa ngành gồm ung bướu, dinh dưỡng, nội tiết, điều dưỡng và tâm lý.

Giải pháp phù hợp trong can thiệp và điều trị

Trước thực trạng trên, hội nghị đã đề xuất những chiến lược đa mô thức và cá thể hóa trong chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư. Các khuyến nghị chung bao gồm: năng lượng (25 - 30 kcal/kg/ngày); Protein (1,2 - 1,5 g/kg/ngày); bổ sung Omega-3 (EPA/DHA) để kháng viêm.

Theo ThS.BS Trần Thị Anh Tường, bổ sung Omega-3, đặc biệt EPA và DHA đã chứng minh hiệu quả trong việc duy trì khối cơ và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư. Hoạt động thể lực, nhất là tập kháng lực được khuyến khích. Tuy nhiên, ở nhiều bệnh nhân, việc ăn uống và tập kháng lực hàng ngày khó đáp ứng đủ nhu cầu. Đây là lý do giải pháp dinh dưỡng y học trở nên thiết yếu.

Tại hội nghị, trong vai trò đồng hành, Orgalife đã giới thiệu giải pháp thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Omega X2 - bữa ăn cao năng lượng, giàu protein và Omega-3, được thiết kế chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư. Sản phẩm giúp hỗ trợ kháng viêm, cải thiện sự thèm ăn - giải pháp cho bệnh nhân suy mòn, sụt cân hoặc chán ăn. Ngoài Leisure Omega X2, thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Peptides cũng có tác dụng hỗ trợ phục hồi nhanh cho bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Đại diện Orgalife, ông Nguyễn Nhất Phi, Orgalife, cho biết Orgalife luôn coi việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ung thư là mục tiêu dài hạn. "Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp dinh dưỡng khoa học, an toàn và cá thể hóa cho từng thể trạng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống của người bệnh", ông Phi chia sẻ. Sản phẩm dược phân phối bởi: Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife Địa chỉ: Số 46 đường 77, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



