Giải nhiệt tại công viên nước Sun World Hà Nam, nhận ngay voucher thể thao Sun Sports City Ninh Binh

Nhằm khuyến khích người dân duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thể thao thường xuyên, từ nay đến hết 31/12/2026, Sun Sports City Ninh Binh triển khai chương trình ưu đãi 50% phí thuê sân cho người dân địa phương. Để được hưởng ưu đãi siêu hấp dẫn này, khách hàng chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân hoặc xác thực bằng CCCD hoặc VNeID chứng minh nguyên quán hoặc địa chỉ thường trú tại Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Từ nay đến hết 31/12/2026, Sun Sports City Ninh Binh triển khai chương trình ưu đãi 50% phí thuê sân cho người dân địa phương.

Ưu đãi áp dụng cho hầu hết các bộ môn tại Sun Sports City Ninh Binh như pickleball, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền... (ngoại trừ sân bóng đá 11 người và sân Pickleball VIP/VVIP) và không áp dụng đồng thời với các chính sách khuyến mại khác.

Đây là chính sách tri ân dành riêng cho cộng đồng địa phương, góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận hệ thống sân bãi và tiện ích thể thao hiện đại với chi phí tiết kiệm hơn, từ đó khuyến khích thói quen rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần sống năng động trong cộng đồng.

Đây là chương trình tri ân đặc biệt dành riêng cho cộng đồng địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận hệ thống sân bãi và tiện ích thể thao hiện đại.

Giải nhiệt tại Sun World Ha Nam, nhận ngay voucher thể thao

Bên cạnh đặc quyền dành cho người yêu thể thao, Sun Sports City Ninh Binh còn kết hợp cùng hệ sinh thái vui chơi giải trí tại Sun World Ha Nam triển khai chính sách tặng voucher dành cho du khách.

Từ nay đến hết 30/9/2026, khách hàng có hóa đơn sử dụng dịch vụ từ 1 triệu đồng trở lên tại Sun World Ha Nam sẽ được tặng voucher trải nghiệm 01 giờ chơi/sân tại Sun Sports City Ninh Binh. Voucher có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2026 và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi, khuyến mại khác.

Hoạt động này góp phần kết nối trải nghiệm vui chơi, giải trí và thể thao trong hệ sinh thái Sun Urban City, đồng thời mang đến cho du khách cơ hội khám phá không gian thể thao hiện đại sau hành trình vui chơi tại Sun World Ha Nam.

Đa dạng các trải nghiệm tại công viên nước Hà Nam.

Với quy mô 22 ha, Sun Sports City Ninh Binh là công viên thể thao đa năng quy tụ nhiều bộ môn như pickleball, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, tennis và đường chạy bộ ngoài trời. Hệ thống sân bãi được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng linh hoạt nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau cũng như tổ chức các giải đấu quy mô lớn.

Sun Sports City Ninh Binh là công viên thể thao đa năng rộng 22 ha.

Sun Sports City Ninh Binh còn sở hữu vị trí kết nối thuận tiện với hệ sinh thái vui chơi, giải trí tại Sun Urban City. Sau những giờ vận động sôi nổi, người chơi có thể tiếp tục hành trình trải nghiệm tại Công viên nước Sun World Ha Nam, hòa mình vào không khí sôi động tại Quảng trường Thời đại hay thưởng thức các chương trình nghệ thuật, nhạc nước và pháo hoa vào tối thứ Bảy hàng tuần.

Quảng trường Thời đại rực rỡ về đêm.

Sự kết nối giữa thể thao, giải trí và nghỉ dưỡng không chỉ mang đến hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho người dân và du khách mà còn góp phần đưa Sun Sports City Ninh Binh trở thành điểm hẹn thể thao – giải trí nổi bật tại phía Nam Thủ đô./.