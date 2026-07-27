Giải nhiệt "cực đã" tại Sun World Ha Nam với vé đồng giá 150 ngàn đồng và vé năm chỉ 800 ngàn đồng

Từ 27/7: Đồng giá mọi du khách chỉ 150 ngàn đồng

Nhằm mang tới cơ hội trải nghiệm không giới hạn cho đông đảo du khách trong mùa cao điểm du lịch hè, Sun World Ha Nam áp dụng chính sách giá vé lẻ cực kỳ hấp dẫn. Theo đó, từ ngày 27/7 đến hết ngày 2/9, toàn bộ du khách khi ghé thăm công viên trong khung giờ chính từ 9h30 đến 19h00 tất cả các ngày trong tuần sẽ được hưởng mức giá đồng giá trọn gói chỉ 150.000 đồng/vé. Mức giá ưu đãi này giúp du khách tiết kiệm đáng kể so với mức giá niêm yết là 250.000 đồng/vé dành cho người lớn và 170.000 đồng/vé dành cho trẻ em, thỏa sức vui chơi, tận hưởng các dịch vụ giải trí đẳng cấp mà không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế.

Sun World Ha Nam triển khai chính sách giá "siêu ưu đãi": đồng giá vé chỉ 150.000 đồng dành cho mọi du khách.

Đặc biệt, để nâng tầm trải nghiệm và mang đến sự tiện lợi tối đa cho du khách, Sun World Ha Nam áp dụng gói combo công viên nước & ẩm thực với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 280.000 đồng/combo, ưu đãi lên đến 30% so với giá niêm yết là 380.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em.

Chưa dừng lại ở đó, Sun World Ha Nam tiếp tục gây bất ngờ lớn khi tung ra hạn mức giá vé siêu "mềm" – chỉ từ 50.000 đồng/vé, dành riêng cho các khung giờ linh hoạt: buổi sáng từ 06h30 – 08h30 các ngày Thứ 7, Chủ Nhật và khung giờ buổi tối (19h00 – 21h00) tất cả các ngày trong tuần.

Đây được xem là bước đi chiến lược và đầy tinh tế của Sun World Ha Nam nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân địa phương và khu vực lân cận, đặc biệt là người dân các phường: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình đến vui chơi. Thay vì phải dành trọn vẹn cả ngày dài tại công viên, du khách hoàn toàn có thể tranh thủ 2–3 tiếng buổi sáng cuối tuần hoặc khoảng thời gian mát mẻ chiều tối sau giờ làm việc để đưa con em đi bơi, "giải nhiệt" cơn nóng mùa hè với mức chi phí chỉ bằng một ly trà sữa.

Chỉ từ 50.000 đồng, du khách có thể tha hồ thỏa sức giải nhiệt tại Sun World Ha Nam.

Sở hữu "tấm vé quyền năng" cả năm chỉ với 800.000 đồng

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu của những vị khách muốn duy trì thói quen giải trí và tập luyện thường xuyên, công viên nước Hà Nam chính thức tung chính sách ưu đãi vé năm (Pass Year) lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, giá vé năm niêm yết khoảng 1.500.000 đồng/năm nay được điều chỉnh siêu ưu đãi chỉ còn 800.000 đồng/năm (áp dụng từ nay đến hết ngày 31/10/2026). Chiếc vé năm này mở ra đặc quyền vào cổng không giới hạn số lần cho du khách từ nay đến hết tháng 10/2026.

Chơi thỏa thích, thưởng thức ẩm thực với combo ưu đãi 280.000 đồng.

Tọa lạc trên diện tích rộng lớn hơn 19ha, đây là công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng chủ đạo từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống Bắc Bộ, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp bản sắc dân tộc với công nghệ giải trí hiện đại chuẩn quốc tế. Với hệ thống trò chơi hiện đại, đạt đẳng cấp quốc tế, công viên sở hữu 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của mọi du khách. Ấn tượng nhất là trò chơi "Song làn siêu tốc" – đường trượt đua đôi đầu tiên tại Đông Nam Á với chiều dài ấn tượng 228m, độ chênh cao gần 25m, mang đến cảm giác đua tốc độ đầy phấn khích. Những tín đồ mê cảm giác mạnh còn thỏa sức chinh phục Lốc xoáy thần tốc, Khúc cua phượng hoàng hay hòa mình vào những ngọn sóng dồn dập tại Vịnh Thần Sóng rộng hơn 4.600m².

Công viên nước Hà Nam lấy cảm hứng chủ đạo từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống Bắc Bộ.

Với những ai tìm kiếm sự thư thái nhẹ nhàng, "Dòng sông mơ màng" dài 500m uốn lượn xanh mát sẽ là nơi lý tưởng để thả lỏng cơ thể. Không gian công viên được chia thành 7 phân khu chủ đề độc đáo tái hiện các hình tượng văn hóa của nghệ thuật múa rối nước như Thủy Đình, Tứ Linh, Đánh cáo bắt vịt... tạo nên những trò chơi giải trí đẳng cấp cùng hàng trăm góc check-in "triệu view" ấn tượng.

Sun World Ha Nam sở hữu 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích dịch vụ ẩm thực tại hai nhà hàng lớn Đào Thục, Đồng Ngư và hàng chục quầy ẩm thực phong phú bên trong khuôn viên Sun World, cùng chuỗi sự kiện pháo hoa, nhạc nước hoành tráng hàng tuần tại Quảng trường Thời Đại (Sun Urban City) cách công viên chỉ khoảng 2km hứa hẹn mang đến chuyến du ngoạn, trải nghiệm đa sắc màu cho du khách đến Hà Nam mùa hè này.

Chuỗi ưu đãi đặc biệt này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để du khách Thủ đô, người dân địa phương và khu vực lân cận thỏa sức tận hưởng thiên đường giải trí đẳng cấp quốc tế chỉ cách Hà Nội 45 phút di chuyển.