Giải mã thủ phạm RSV gây viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ

Hơn 70% trẻ nhiễm RSV trong năm đầu đời

Trong 2 tháng gần đây, các bệnh viện trên toàn quốc ghi nhận số trẻ mắc RSV nhập viện tăng cao. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, 60-70% trẻ điều trị nội trú do bệnh hô hấp nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, trong đó trẻ dưới 6 tháng tuổi nguy cơ diễn tiến viêm tiểu phế quản nặng tăng cao.Các chuyên gia cho biết RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi khiến trẻ nhỏ phải nhập viện.

Theo thống kê của WHO, cứ ba trẻ thì có hai trẻ nhiễm RSV trước một tuổi. 50-80% trẻ viêm tiểu phế quản và 30-40% trẻ viêm phổi dưới 1 tuổi nhập viện là do virus hợp bào hô hấp RSV. Trong tháng RSV hoạt động mạnh, RSV là thủ phạm gây ra hơn 80% các ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới, trong đó phải kể đến là viêm phổi và viêm tiểu phế quản ở trẻ dưới một tuổi.

Trẻ nhiễm RSV có nguy cơ trở nặng, diễn tiến nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ảnh minh họa: Shutterstock

Các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy mặc dù các trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền có thể tăng nguy cơ bị mắc bệnh nặng khi nhiễm RSV, nhưng phần lớn các ca nhập viện phải điều trị lại là các trẻ sinh đủ tháng, và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó. 70-90% trẻ nhập viện do RSV là trẻ sinh đủ tháng và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.

Trẻ dưới 1 tuổi nhiễm RSV có nguy cơ trở nặng cao khi mắc bệnh. Lý do là hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn chỉnh. Đường thở của trẻ nhỏ hẹp và rất dễ bị tắc nghẽn bởi dịch viêm tích lũy trong lòng đường thở, nhiễm RSV khiến niêm mạc sưng viêm kết hợp tiết dịch nhiều dễ gây tắc nghẽn đường thở.

Ở giai đoạn đầu khi nhiễm RSV, bệnh thường có các triệu chứng nhẹ giống cảm lạnh như ho khan, hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ nhưng có thể trở nặng chỉ sau vài ngày. Lúc này, trẻ ho nhiều, thở nhanh bất thường hoặc thở ngắt quãng thậm chí có cơn ngừng thở, thở khò khè, gặp khó khăn trong việc ăn uống.

Trẻ nhiễm RSV giai đoạn đầu có thể chỉ sốt, ho, song có thể trở nặng chỉ sau vài ngày. Ảnh minh họa: Shutterstock

Không thể dự đoán trẻ nào bị biến chứng trở nặng và diễn tiến bệnh nghiêm trọng. Mọi trường hợp nhiễm RSV đều có nguy cơ phải nhập viện hoặc nhập cấp cứu

Báo cáo Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2019 cho thấy RSV gây ra 12,9 triệu đợt nhiễm trùng đường hô hấp dưới gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản; 2,2 triệu ca nhập viện và 66.300 tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi. Trẻ nhiễm RSV nặng trong năm đầu đời có thể tăng nguy cơ khò khè kéo dài, viêm tai giữa, hoặc hen suyễn trong những năm sau đó.

Trẻ nhiễm RSV nặng trong năm đầu đời có thể tăng nguy cơ khò khè, viêm tai giữa, hen suyễn trong những năm sau đó. Ảnh minh họa: Shutterstock

RSV lây lan nhanh gấp 4 lần cúm mùa

RSV lây lan mạnh qua đường hô hấp,cao gấp 4 lần so với cúm mùa, một người khi lây nhiễm có thể lây lan cho 4-5 người khác. Trẻ nhiễm bệnh khi hít phải giọt bắn chứa virus khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Virus có thể tồn tại nhiều giờ trên các bề mặt cứng (6 giờ trên bề mặt quần áo, hơn 1 giờ trên bàn tay)…), lây khi trẻ chạm tay vào và đưa lên mắt, mũi, miệng.

Người nhiễm RSV có thể truyền bệnh trước khi xuất hiện triệu chứng nên khó kiểm soát nguồn lây. Người lớn, anh chị em trong nhà âu yếm, cưng nựng, hôn hít trẻ có thể là nguồn lây. Trẻ được cha mẹ gửi ở các nhóm trẻ có nguy cơ lây bệnh cao do tiếp xúc với nhiều trẻ khác.

Người lớn tiếp xúc gần, ôm ấp, hôn trẻ có thể lây truyền nhiều mầm bệnh, trong đó có RSV. Ảnh minh họa: Shutterstock

Số ca bệnh do RSV thường gia tăng cao hơn vào mùa mưa, trời chuyển lạnh hoặc giao mùa. Tuy nhiên, với các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, mùa RSV thường không rõ rệt và có thể trải dài trong năm.

Chủ động trang bị "lá chắn" phòng RSV cho con

Bệnh do virus RSV vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp điều trị chỉ mang tính hỗ trợ. Tất cả trẻ dưới 1 tuổi đều có nguy cơ nhiễm RSV và trở nặng, khó dự đoán. Do đó, việc chủ động bảo vệ trẻ sớm, ngay từ khi mới sinh ra đóng vai trò quan trọng, giúp trẻ ngăn ngừa bệnh và biến chứng nghiêm trọng, đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh trong những tháng đầu đời.

RSV có thể ảnh hưởng đến bất kỳ em bé nào, kể cả bé yêu của bạn. Các biện pháp tiêm phòng hiện đã có sẵn để bảo vệ bé khỏi RSV, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay hôm nay để bảo vệ con tốt hơn, giúp con có một khởi đầu khỏe mạnh.

Các biện pháp tiêm phòng hiện đã có sẵn để bảo vệ bé khỏi RSV, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay hôm nay để bảo vệ con tốt hơn, giúp con có một khởi đầu khỏe mạnh.Ảnh minh họa: Shutterstock

Bên cạnh đó, các chuyên gia lưu ý ba mẹ cần theo dõi các biểu hiện hô hấp của trẻ, đưa ngay đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời. Nên rửa tay thường xuyên, hạn chế cho trẻ tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh, giữ môi trường sống thông thoáng, thường xuyên dọn dẹp khu vui chơi của con.