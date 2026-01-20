Giải mã sự trường tồn của thương hiệu thực phẩm chức năng 56 năm tuổi: Khi giá trị cốt lõi nằm ở nội lực sản xuất

Người đi trước thời đại

Khi nhắc đến thực phẩm chức năng (TPCN), chúng ta thường nghĩ đến một ngành công nghiệp hiện đại bùng nổ trong khoảng 20 năm trở lại đây. Thế nhưng, tại Nhật Bản, cái tên AFC (AFC-HD AMS Life Science) đã xuất hiện từ năm 1969.

Để dễ hình dung về bề dày lịch sử này, hãy nhìn vào mốc thời gian: Mãi đến năm 1991, Nhật Bản mới chính thức ban hành hệ thống luật về "Thực phẩm dùng cho mục đích sức khỏe đặc biệt" (FOSHU). Điều này có nghĩa là, AFC đã ra đời, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người trước cả khi luật định của ngành này được hình thành hơn 20 năm.

AFC đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành chăm sóc sức khỏe tại Nhật từ năm 1969, bền bỉ phát triển suốt gần 6 thập kỷ.

Trong khi nhiều thương hiệu ngày nay chạy theo xu hướng, ra mắt sản phẩm ồ ạt rồi lặng lẽ biến mất chỉ sau vài năm, AFC chọn cách đi chậm mà chắc. Họ giống như một cây đại thụ cắm rễ sâu vào lòng đất bằng chất lượng, thay vì tạo ra những sản phẩm hào nhoáng bên ngoài nhưng rỗng tuếch về công nghệ lõi bên trong.

Bí mật nằm ở nội lực bên trong của người khổng lồ

Với những người phụ nữ đóng vai trò "tay hòm chìa khóa", việc chọn sản phẩm uống vào người cho chồng, cho con hay bố mẹ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Tại sao các bà nội trợ Nhật Bản lại tin dùng AFC suốt 3 thế hệ? Câu trả lời nằm ở "nội lực sản xuất".

Khác với phần lớn các nhãn hàng trên thị trường chỉ làm thương mại (tức là đi thuê người khác sản xuất rồi dán nhãn), AFC chọn con đường chông gai hơn: Tự làm tất cả.

Họ sở hữu một hệ sinh thái khép kín đáng kinh ngạc: Từ Viện nghiên cứu Y học dự phòng hiện đại, cho đến hệ thống 4 nhà máy đạt chuẩn GMP khắt khe, Kênh truyền hình về sức khỏe phủ sóng khắp Nhật Bản - AFC Next, đến chuỗi cửa hàng cao cấp trưng bày sản phẩm.

Chủ động từ khâu nghiên cứu đến sản xuất giúp AFC kiểm soát chặt chẽ từng viên uống, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.

Sự chủ động này giúp AFC cam kết được điều mà ít ai dám cam kết: Chất lượng đồng nhất và sự an toàn tuyệt đối. Không có chuyện hàng giả, hàng kém chất lượng, bởi danh tiếng 56 năm và vị thế của một tập đoàn lâu năm không cho phép họ mắc sai lầm.

Mang giá trị nguyên bản đến gia đình Việt

Sự bền bỉ của AFC không chỉ gói gọn trong nội địa Nhật Bản. Khi đặt chân đến Việt Nam, thay vì lựa chọn hình thức phân phối thương mại đơn thuần qua các kênh trung gian, AFC Nhật Bản đã hiện diện chính thức thông qua AFC Việt Nam.

Điều này có ý nghĩa rất lớn với người tiêu dùng Việt. Sự có mặt của AFC Việt Nam xóa bỏ nỗi lo mua phải hàng xách tay trôi nổi, không rõ date hay nguồn gốc. Giờ đây, một người mẹ Việt có thể mua cho con mình những sản phẩm tăng đề kháng, hay mua cho bố mẹ những dòng hỗ trợ tim mạch với chất lượng y hệt như những gì một người mẹ Nhật đang mua tại Nhật.

AFC Việt Nam tiếp nối hành trình 56 năm, trở thành người bạn đồng hành tin cậy chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt.

Câu chuyện 56 năm của AFC là lời khẳng định: Trong cuộc đua sức khỏe, không phải ai chạy nhanh nhất sẽ thắng, mà là ai đi bền bỉ nhất. Và sự bền bỉ đó chỉ có thể đến từ cái tâm của người sản xuất và chất lượng thật sự bên trong mỗi sản phẩm.