Một chủ đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa văn hóa - đó là tục lệ mặc đồ đỏ trong năm tuổi! Chắc hẳn nhiều người cảm thấy việc này hết sức bình thường. Tuy nhiên, đằng sau phong tục này là cả một bề dày lịch sử hàng nghìn năm và những triết lý phong thủy sâu sắc.

Ai cũng biết, mặc đồ đỏ trong năm tuổi là một phong tục của nhiều nước phương Đông, đặc biệt là trong năm âm lịch trùng với tuổi của mình. Mọi người thường mặc quần áo, đeo trang sức màu đỏ để cầu bình an và may mắn. Thế nhưng, gần đây trên mạng lại xuất hiện một số ý kiến cho rằng mặc đồ đỏ trong năm tuổi là không tốt, thậm chí còn có người nói rằng việc này sẽ mang lại xui xẻo. Điều này khiến không ít người hoang mang, bởi lẽ phong tục này đã được truyền lại ở rất nhiều nơi.

Mặc màu đỏ trong năm tuổi: Tín ngưỡng dân gian hay lời khuyên phong thủy?

Trước hết, chúng ta cần làm rõ một điều: Liệu việc mặc đồ đỏ trong năm tuổi có cơ sở khoa học hay không? Thực ra, vấn đề này không thể chỉ nhìn nhận từ góc độ phong thủy mà còn phải kết hợp với lịch sử, văn hóa và quan niệm dân gian.

Nói về nguồn gốc của tục lệ mặc đồ đỏ trong năm tuổi, chúng ta phải quay ngược thời gian trở về thời cổ đại, khi con người quan sát thiên văn. Người xưa gọi sao Mộc là “sao Thái Tuế”, cho rằng nó chi phối vận mệnh của con người. Chu kỳ quay quanh Mặt Trời của sao Mộc xấp xỉ 11,862 năm, gần bằng 12 năm, vì vậy người xưa chia 12 năm này thành 12 con giáp, mỗi năm ứng với một con giáp. Khi sao Thái Tuế di chuyển đến vị trí của một con giáp nào đó, người thuộc con giáp đó sẽ phạm Thái Tuế, được cho là vận hạn không tốt.

Vậy làm thế nào để hóa giải ảnh hưởng của Thái Tuế? Người xưa đã nghĩ ra một cách rất thông minh - đó là mặc đồ đỏ! Trong văn hóa phương Đông, màu đỏ tượng trưng cho niềm vui, sự may mắn và có khả năng xua đuổi tà ma. Người ta tin rằng màu đỏ có sức mạnh thần kỳ để trừ tà. Vì vậy, việc mặc quần áo màu đỏ trong năm tuổi chính là hy vọng dùng sức mạnh của màu đỏ để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của Thái Tuế, cầu bình an và may mắn.

Tất nhiên, đây chỉ là cách giải thích từ góc độ phong thủy. Trên thực tế, việc mặc đồ đỏ trong năm tuổi chủ yếu là một nét đẹp trong văn hóa dân gian, đặc biệt ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Ở Trung Quốc thời xưa, mỗi khi đến những ngày lễ tết hoặc dịp trọng đại, người ta thường mặc quần áo màu đỏ để bày tỏ sự hân hoan và cầu nguyện những điều tốt đẹp. Năm tuổi, là một thời điểm quan trọng trong vòng tuần hoàn của 12 con giáp, nên việc mặc đồ đỏ cũng mang ý nghĩa cầu chúc cho một năm mới tốt lành.

Vậy, mặc đồ đỏ trong năm tuổi có thực sự hiệu quả không? Thật khó để kiểm chứng điều này bằng phương pháp khoa học. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, phong tục mặc đồ đỏ đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người phương Đông. Cho dù không có cơ sở khoa học thực tế, nhưng sự an ủi về mặt tinh thần và những lời chúc tốt đẹp mà nó mang lại là hoàn toàn có thật.

Mặc màu đỏ trong năm tuổi như thế nào mới đúng?

Không nhất thiết phải mặc toàn bộ trang phục màu đỏ từ đầu đến chân. Có nhiều cách để sử dụng màu đỏ một cách tinh tế và hiệu quả.

- Đồ lót màu đỏ: Đây là cách phổ biến nhất. Người ta tin rằng mặc đồ lót màu đỏ (áo lót, quần lót, tất) sẽ bảo vệ bạn khỏi những điều xui xẻo một cách kín đáo.

- Phụ kiện màu đỏ: Bạn có thể sử dụng các phụ kiện màu đỏ như vòng tay, dây chuyền, khăn quàng cổ, thắt lưng, giày dép, túi xách... để tạo điểm nhấn và mang lại may mắn.

- Trang phục màu đỏ: Nếu bạn thích, bạn có thể mặc áo, váy, quần màu đỏ. Tuy nhiên, nên chọn những trang phục có thiết kế phù hợp với hoàn cảnh và sở thích cá nhân, tránh gây cảm giác lòe loẹt, khó chịu cho người xung quanh.

- Sử dụng màu đỏ xen kẽ: Bạn có thể kết hợp màu đỏ với các màu sắc khác một cách hài hòa. Ví dụ, mặc áo trắng với quần đỏ, hoặc mặc áo màu trung tính với phụ kiện đỏ.

Theo quan niệm dân gian, bạn nên sử dụng đồ đỏ thường xuyên trong năm bản mệnh, đặc biệt vào những dịp quan trọng như Tết Nguyên đán, ngày Rằm, mùng 1, các sự kiện đặc biệt...

Cuối cùng, có 1 lưu ý quan trọng rằng, quan niệm về màu đỏ trong năm tuổi mang tính chất văn hóa và tâm linh. Bạn nên tiếp cận nó một cách tích cực và không nên quá mê tín dị đoan.

Điều quan trọng nhất vẫn là giữ tinh thần lạc quan, tự tin và cố gắng trong cuộc sống. Màu đỏ chỉ là một yếu tố hỗ trợ về mặt tinh thần. Hãy lựa chọn cách sử dụng màu đỏ sao cho phù hợp với sở thích, phong cách và hoàn cảnh của bản thân. Đừng cố gắng gượng ép mình mặc những trang phục mà bạn không thoải mái. Bên cạnh màu sắc, bạn có thể kết hợp với các yếu tố phong thủy khác như đeo vật phẩm phong thủy hợp mệnh để tăng cường vận may.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)