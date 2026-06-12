Giải mã 5 lý do The Win City trở thành điểm sáng tại phía Tây TP.HCM

Trong bối cảnh đó, The Win City gây chú ý với quy mô gần 6.000 sản phẩm, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và mức giá phù hợp với nhu cầu ở thực của số đông khách hàng.

1. Đại đô thị quy mô gần 6.000 sản phẩm, quy hoạch bài bản

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, The Win City nổi bật với quy mô hơn 13,18ha, gồm 18 tòa tháp và gần 6.000 sản phẩm, hướng đến cộng đồng khoảng 10.000 cư dân.

The Win City với quy mô 13,18ha,6.000 sản phẩm. Nguồn ảnh: Thắng Lợi Homes

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, dự án có mật độ xây dựng chỉ 29,82%, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, giáo dục, thương mại dịch vụ và các tiện ích phục vụ cư dân. Cụ thể, hơn 26.000m² được quy hoạch cho công viên, cây xanh và thể dục thể thao; hơn 12.000m² dành cho giáo dục cùng hệ thống thương mại, y tế được bố trí đồng bộ trong nội khu.

Những con số này cho thấy định hướng phát triển của The Win City không đơn thuần là cung cấp nơi ở, mà hướng đến việc kiến tạo một môi trường sống cân bằng giữa không gian ở, cảnh quan và tiện ích.

2. Vị trí chiến lược tại tâm điểm phát triển phía Tây TP.HCM

The Win City tọa lạc trên mặt tiền Trần Văn Giàu, trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Đức Hòa, Hậu Nghĩa và Tây Ninh. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để tiếp cận Bình Chánh và khoảng 25 phút để di chuyển đến trung tâm TP.HCM.

Vị trí The Win City cách nút giao Tỉnh lộ 10 - Vành đai 3 chỉ 5 phút di chuyển - Thắng Lợi Homes

Đặc biệt, dự án nằm liền kề nút giao Trần Văn Giàu – Vành đai 3, chỉ khoảng 5 phút di chuyển. Đây là một trong những nút giao chiến lược của khu Tây, giúp kết nối nhanh đến TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh.

Bên cạnh Vành đai 3, khu vực còn hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài. Sự cộng hưởng của các dự án này đang từng bước đưa Đức Hòa trở thành hub tăng trưởng mới về đô thị, công nghiệp và logistics của khu Tây.

3. Bộ ba An Cường – Central – Thắng Lợi Homes lần đầu kết hợp

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của The Win City là sự đồng hành của liên danh phát triển gồm An Cường, Central và Thắng Lợi Homes.

Nếu An Cường là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu và nội thất, Central là đơn vị xây dựng giàu kinh nghiệm với nhiều công trình quy mô lớn, thì Thắng Lợi Homes có thế mạnh phát triển và vận hành các dự án bất động sản. Sự kết hợp này tạo nên mô hình hiếm có trên thị trường khi hội tụ đầy đủ năng lực phát triển dự án, thi công và hoàn thiện nội thất.

Sau hơn nửa năm triển khai, dự án đã ghi nhận hơn 1.800 giao dịch thành công, cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường đối với mô hình phát triển này.

4. Hệ sinh thái One Stop Living Hub với hơn 100 tiện ích

The Win City được phát triển theo định hướng One Stop Living Hub, nơi các nhu cầu học tập, làm việc, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và giải trí được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái.

The Win City sở hữu hệ sinh thái sống toàn diện, giúp cư dân tiếp cận hầu hết nhu cầu thiết yếu chỉ trong vài bước chân - Thắng Lợi Homes

Điểm nhấn của dự án là Victory Central Park rộng 5.500m², hồ bơi Olympic Maximus dài 50m, hệ thống giáo dục Win Edu, trung tâm thương mại Win Mark cùng chuỗi tiện ích phục vụ cư dân ngay tại khối đế các tòa tháp.

Thay vì phải di chuyển nhiều nơi cho các nhu cầu thường nhật, cư dân có thể tiếp cận hầu hết tiện ích thiết yếu chỉ trong vài phút đi bộ ngay trong nội khu.

5. Dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực, vừa ra mắt Victory Hermes

Đức Hòa hiện là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của khu vực với 39 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 82% và hàng trăm nghìn chuyên gia, người lao động đang sinh sống, làm việc. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ được quy hoạch bài bản vẫn còn khá hạn chế.

Nắm bắt nhu cầu này, The Win City phát triển các sản phẩm theo định hướng "giá quốc dân – tiêu chuẩn cao cấp", với diện tích từ 35–88m², phù hợp nhu cầu của gia đình trẻ, chuyên gia và người lao động có thu nhập ổn định.

Tiếp nối sức hút của dự án, mới đây The Win City tiếp tục giới thiệu Victory Hermes – tháp mới thuộc phân khu Victory Heights với mức giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, mở rộng thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư tại khu Tây.

Khi hạ tầng, công nghiệp và dòng dân cư cùng hội tụ, cuộc đua không còn nằm ở việc tìm kiếm một nơi để ở, mà là lựa chọn đúng tâm điểm tăng trưởng. Với quy mô gần 6.000 sản phẩm, hệ sinh thái hơn 100 tiện ích và mức giá vẫn còn trong vùng tiếp cận của số đông, The Win City đang nổi lên như một trong những đại đô thị đáng chú ý tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu vực.