Giải chạy Diana Unicharm For U For Future 2025: Ngày hội thể thao sẻ chia cùng phụ nữ và trẻ em khó khăn ở Bắc Ninh

Giải chạy do Diana Unicharm - thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản tổ chức bao gồm hai nội dung chính. Phần thi Ekiden đồng đội - hình thức chạy tiếp sức truyền thống của Nhật Bản - thu hút 15 đội thi với cung đường dài 5,4 km. Mỗi dải lụa tiếp sức Tasuki không chỉ tượng trưng cho tinh thần đồng đội, mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm và quyết tâm cùng hướng về vạch đích, phản ánh rõ nét văn hóa doanh nghiệp mà Diana Unicharm theo đuổi.

Giải chạy quy tụ 1.300 runners là các cán bộ, công nhân viên Diana Unicharm

Song song, phần thi Fun Run cá nhân tạo nên bầu không khí sôi động khi mở rộng cho tất cả nhân viên, bất kể vị trí công việc hay độ tuổi. Đây là dịp để tập thể công ty cùng nhau vận động, gắn kết và lan tỏa tinh thần "chạy vì cộng đồng".

Điểm nhấn của chương trình nằm ở hoạt động gây quỹ cộng đồng. Thông qua việc mua các vật phẩm lưu niệm tại giải chạy, mỗi nhân viên đã trực tiếp đóng góp cho Quỹ cộng đồng của công ty. Toàn bộ số tiền quyên góp được chuyển thành những phần quà thiết thực, trao tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tổng Giám đốc Diana Unicharm Takahiro Okada trao tặng quà học sinh nghèo vượt khó, phụ nữ và trẻ em khó khăn ở Bắc Ninh

Ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Diana Unicharm chia sẻ: "Thông điệp For U For Future - Vì bạn, vì tương lai thể hiện cam kết của Diana Unicharm trong việc chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc cho nhân viên, người tiêu dùng cũng như cộng đồng địa phương. Chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một xã hội cộng sinh, nhân ái, nơi không ai bị bỏ lại phía sau".

Giải chạy "For U For Future 2025" là một phần trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội mà Diana Unicharm kiên trì thực hiện nhiều năm qua. Trước đó, công ty từng hỗ trợ cơ quan y tế mua sắm trang thiết bị, trao tặng hàng triệu sản phẩm vệ sinh thiết yếu trong đại dịch Covid-19, chung tay cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Lãnh đạo Diana Unicharm trao thưởng cho các đội, cá nhân đoạt giải

Ngoài ra, Diana Unicharm duy trì thường niên các hoạt động cộng đồng, như lễ ra quân hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết, trao tặng khăn lau xua muỗi Bobby Antimos cho phụ nữ mang thai và trẻ em trước mùa cao điểm dịch bệnh.

Chia sẻ tầm nhìn đến 2030, lãnh đạo Diana Unicharm cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng xã hội phát triển bền vững, nơi mọi cá nhân đều được quan tâm và sẻ chia. Giải chạy năm nay không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, mà còn khẳng định thông điệp: "Chạy vì bạn, vì tương lai" - chạy để chung tay nâng đỡ những mảnh đời khó khăn, vì một cộng đồng gắn kết và nhân ái hơn.