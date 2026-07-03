Giấc ngủ ngon bắt đầu từ không khí sạch

Chất lượng không khí - yếu tố thường bị bỏ quên trong phòng ngủ

Một chiếc nệm êm, căn phòng tối hay điều hòa duy trì nhiệt độ ổn định thường được xem là những yếu tố quan trọng để có giấc ngủ chất lượng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia về môi trường sống, chất lượng không khí trong phòng ngủ cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Trong không gian kín, bụi mịn, hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), mùi sinh hoạt hay các tác nhân gây dị ứng có thể tích tụ theo thời gian, khiến không gian nghỉ ngơi trở nên ngột ngạt và ảnh hưởng đến cảm giác thư thái khi ngủ.

Đó cũng là lý do máy lọc không khí ngày càng trở thành thiết bị được nhiều gia đình lựa chọn bên cạnh điều hòa. Thay vì chỉ kiểm soát nhiệt độ, người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không khí - yếu tố gắn liền với mỗi nhịp thở trong suốt 7-8 giờ nghỉ ngơi mỗi đêm.

Acerpure COOL C2-UVC kết hợp lọc không khí và quạt đối lưu trong một thiết bị

Đáp ứng xu hướng này, Acer mang đến Acerpure COOL C2-UVC, dòng máy lọc không khí kết hợp quạt đối lưu 2 trong 1, hướng đến việc tạo nên không gian sống trong lành và dễ chịu hơn cho cả gia đình.

Thay vì chỉ làm sạch không khí tại một khu vực cố định, sản phẩm tích hợp quạt đối lưu giúp đưa luồng khí sạch lan tỏa khắp căn phòng. Theo công bố từ Acer, thiết bị có khả năng tạo luồng gió xa tới 24 mét, góp phần lưu thông không khí đồng đều trong không gian sử dụng, phù hợp với phòng ngủ, phòng khách hoặc căn hộ hiện đại.

Máy lọc không khí Acerpure đặt trong phòng ngủ

Hệ thống lọc HEPA H13 4 trong 1 hướng đến không gian sống sạch hơn

Acerpure COOL C2-UVC sở hữu hệ thống lọc HEPA H13 4 trong 1, bao gồm màng lọc thô, HEPA Plus, HEPA H13 và than hoạt tính, có khả năng loại bỏ bụi mịn PM1.0.

Trong khi đó, lớp than hoạt tính góp phần hấp thụ mùi khó chịu và các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) phát sinh từ nội thất, sơn tường hoặc hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu trong không gian kín nếu không được kiểm soát.

Công nghệ UV-C và khả năng theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực

Bên cạnh khả năng lọc bụi, Acerpure COOL C2-UVC còn được trang bị công nghệ UV-C hoạt động trong hệ thống lọc với khả năng loại bỏ hầu hết các vi khuẩn trong không khí.

Thiết bị cũng tích hợp cảm biến laser PM1.0, -M2.5 và VOCs, hiển thị trực quan trên màn hình LCD. Chế độ Smart trên máy có thể tự động điều chỉnh công suất lọc phù hợp với chất lượng không khí trong phòng, giúp người dùng hạn chế thao tác thủ công.

Thông qua ứng dụng Acerpure Life, người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí, điều khiển từ xa hoặc nhận thông báo khi cần thay bộ lọc ngay trên điện thoại thông minh.

Thiết kế hướng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày

Acerpure COOL C2-UVC sử dụng động cơ DC Inverter, vận hành với độ ồn khoảng 25 dB ở chế độ Sleep, đồng thời giúp tiết kiệm điện năng hơn so với động cơ AC truyền thống.

Khi kích hoạt chế độ ngủ, màn hình sẽ tự động giảm độ sáng hoặc tắt hiển thị, kết hợp cùng mức tiếng ồn thấp để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi. Thiết bị còn được trang bị 10 cấp độ gió, khả năng xoay đa hướng, phát ion âm, khóa trẻ em, điều khiển từ xa và bộ lọc có tuổi thọ khoảng 3.000 giờ, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của gia đình.

Thiết kế phù hợp với mọi không gian sống

Hướng đến không gian sống khỏe mạnh từ mỗi hơi thở

Xu hướng đầu tư cho giấc ngủ hiện nay không còn dừng ở việc lựa chọn nệm hay điều hòa, mà mở rộng sang việc tối ưu toàn bộ môi trường nghỉ ngơi. Một căn phòng mát mẻ nhưng đồng thời có không khí sạch, hạn chế bụi mịn và các tác nhân gây ô nhiễm sẽ mang lại trải nghiệm thư giãn trọn vẹn hơn sau một ngày dài.

Với khả năng kết hợp lọc không khí, tuần hoàn gió, công nghệ UV-C và kết nối thông minh, Acerpure COOL C2-UVC không chỉ là một máy lọc không khí mà còn là giải pháp chăm sóc chất lượng không gian sống. Thông qua hệ sinh thái Acerpure, thương hiệu hướng đến mục tiêu mang lại môi trường sống trong lành hơn cho mỗi gia đình, để mỗi hơi thở sạch cũng trở thành nền tảng cho một giấc ngủ ngon và một ngày mới tràn đầy năng lượng.