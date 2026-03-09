Giá xăng tăng mạnh, nhiều gia đình bắt đầu tính lại chuyện đi lại: Xe điện đang thành lựa chọn mới

Giá xăng tăng và “cú hích” khiến người dân phải tính lại chi phí di chuyển

Những ngày đầu tháng 3/2026, thị trường xăng dầu trong nước chứng kiến đợt tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Sau kỳ điều hành ngày 7/3, giá xăng RON95 lên mức khoảng 27.047 đồng/lít , tăng hơn 4.700 đồng/lít so với kỳ trước; dầu diesel cũng tăng mạnh lên hơn 30.000 đồng/lít .

Không chỉ tăng giá bán lẻ, chi phí nhiên liệu leo thang còn kéo theo tác động dây chuyền đến vận tải và logistics. Một doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM cho biết với đội xe khoảng 50 chiếc, họ phải gánh thêm 450 triệu đồng chi phí mỗi tháng chỉ vì giá dầu tăng. Ở nhiều tuyến đường dài, nhà xe đã bắt đầu tăng giá vé hoặc cắt giảm chuyến do chi phí vận hành vượt ngưỡng chịu đựng.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đang được đặt ra trong nhiều gia đình không còn là “đi xe gì cho tiện” mà là “đi xe gì cho hợp túi tiền”.

Chị Thu (41 tuổi, Hà Nội) kể rằng trước đây chị gần như không để ý đến tiền xăng: “Mỗi tuần đổ một lần, cứ thế mà đi. Nhưng từ sau Tết đến giờ, tôi giật mình khi cộng lại - riêng tiền xăng đã gần 2,2 triệu/tháng”.

Không chỉ chị Thu, nhiều gia đình đô thị đang bắt đầu nhìn lại khoản chi này theo cách rất khác: Không còn là chi phí nhỏ lẻ, mà là một khoản cố định đáng kể trong ngân sách.

Khi giá xăng tăng, người dân bắt đầu thay đổi thói quen đi lại

Tại Hà Nội và TP.HCM, dễ thấy những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt:

- Người đi làm gom lịch di chuyển, hạn chế chạy xe nhiều lần/ngày

- Nhiều gia đình tăng dùng xe buýt, tàu điện cho quãng ngắn

- Người chạy dịch vụ bắt đầu tính lại hiệu quả vận hành

Nhưng thay đổi lớn nhất là tâm lý: ngày càng nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển sang xe điện - không phải vì “xu hướng xanh”, mà vì bài toán chi phí.

Bài toán kinh tế: Xe điện bắt đầu “hợp lý” hơn trong mắt người tiêu dùng

Anh Quang (38 tuổi, nhân viên kỹ thuật tại Hà Nội) cho biết gia đình anh đã đổi từ xe xăng sang xe điện từ cuối năm ngoái. Ban đầu chỉ định “đi thử cho biết”, nhưng sau 3 tháng thì thấy khác biệt rõ:

- Tiền điện sạc mỗi tháng khoảng 350.000 – 450.000 đồng

- Trước đó tiền xăng gần 1,8 triệu đồng/tháng

“Không phải ít tiền, nhưng cảm giác kiểm soát được chi phí,” anh nói.

Với nhiều gia đình, đây chính là yếu tố khiến xe điện từ “ý tưởng” chuyển thành “phương án thực tế”.

Bảng so sánh chi phí thực tế: Xe xăng vs xe điện (ước tính nội đô)

Khoản chi Xe xăng (tháng) Xe điện (tháng) Nhiên liệu / điện ~1.800.000đ ~400.000đ Bảo dưỡng định kỳ ~300.000đ ~150.000đ Tổng chi vận hành ~2.100.000đ ~550.000đ

- Chênh lệch: khoảng 1,5 triệu đồng/tháng

- Một năm: gần 18 triệu đồng

(Con số mang tính tham khảo với quãng đường di chuyển khoảng 20–25km/ngày)

Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đổi ngay

Dù xu hướng rõ rệt, phần lớn người dân vẫn đang ở giai đoạn cân nhắc. Những lý do phổ biến nhất gồm:

Thứ nhất: chi phí ban đầu cao. Một chiếc xe điện vẫn là khoản đầu tư lớn với nhiều gia đình.

Thứ hai: tâm lý quen xe xăng. Không ít người vẫn thấy “đổ xăng nhanh hơn sạc điện”.

Thứ ba: điều kiện nhà ở. Với người sống chung cư cũ hoặc nhà không tiện sạc, việc chuyển đổi chưa thực sự dễ.

Vì vậy, thay vì đổi ngay, nhiều gia đình đang chọn cách “quan sát thêm”.

Không phải ai cũng đổi xe , nhưng ai cũng đang tính lại

Điểm đáng chú ý là xu hướng này không chỉ nằm ở chuyện đổi xe . Nó phản ánh cách người dân đang thay đổi tư duy chi tiêu.

Chị Lan (45 tuổi, kế toán) nói rất thẳng: “Trước đây tôi nghĩ chuyện xăng xe là nhỏ. Giờ thì khác — cứ tăng vài nghìn là mình phải tính lại cả tháng.”

Không ít gia đình bắt đầu:

- Gộp việc đi chợ - đưa con - đi làm vào cùng một chuyến

- Giảm các chuyến đi không cần thiết

- Tính toán đổi xe khi xe cũ bắt đầu hao xăng

Những thay đổi nhỏ này cho thấy một xu hướng lớn đang hình thành.

Xu hướng có thể còn kéo dài

Nhiều chuyên gia nhận định nếu giá nhiên liệu tiếp tục biến động, việc chuyển sang xe điện sẽ diễn ra chậm nhưng chắc - theo từng nhóm người, từng nhu cầu và từng mức thu nhập.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, xe điện không còn chỉ là lựa chọn môi trường, mà đang dần trở thành một quyết định tài chính.

Kết

Giá xăng tăng có thể chỉ là một biến động ngắn hạn, nhưng nó đang khiến nhiều gia đình phải nhìn lại thói quen đi lại và chi tiêu của mình.

Không phải ai cũng đổi xe ngay, nhưng rõ ràng ngày càng nhiều người đang đặt câu hỏi: Nếu chi phí đi lại chiếm tới vài triệu mỗi tháng, liệu đã đến lúc đổi cách di chuyển?