Giá xăng giảm, giá dầu tăng gần 1.500 đồng/lít

Một cây xăng nhượng quyền trên đường Trần Phú - Hà Đông thông báo hết xăng trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh: N.AN

Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu được điều chỉnh cụ thể như sau: mỗi lít xăng RON 95-III giảm 430 đồng, từ mức 24.660 đồng/lít xuống còn 24.230 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng, từ mức 23.720 đồng/lít xuống còn 23.350 đồng/lít.



Giá dầu diesel tăng thêm 1.430 đồng/lít, giá sau điều chỉnh là 25.180 đồng/lít; dầu hỏa tăng lên mức 25.440 đồng/lít.

Người dân đổ xăng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 5-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Như vậy sau khi kỳ điều chỉnh giá được kéo dài thêm 4 ngày do rơi vào ngày nghỉ lễ, giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh theo quy định. Tuy nhiên, với xu hướng giá giảm trong những ngày nghỉ lễ đã tác động đến bình quân giá xăng dầu của chu kỳ điều hành giá vừa qua, giúp giá giảm so với dự báo trước đó là có thể tăng nếu điều chỉnh đúng vào ngày 1-9.



Giới kinh doanh xăng dầu cho rằng cơ chế điều hành giá hiện nay khiến giá xăng dầu không bắt nhịp kịp so với diễn biến giá thế giới. Việc điều hành chậm hơn khiến cho doanh nghiệp chịu thiệt hại và thua lỗ nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi biến động giá tăng giảm mạnh và cơ chế điều hành chậm hơn so với thị trường thế giới.

Để có mức giá trên, nhà điều hành dừng chi sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, chi ra 300 đồng/lít với dầu hỏa. Trong khi đó, trích lập 493 đồng/lít với xăng RON95-III và xăng E5RON92 là 451 đồng/lít.