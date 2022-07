Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 21/7

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh trong ngày mai (21/7).

Hiện tại, giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 1,08 USD, tương đương 1,0%, lên 107,35 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,62 USD, tương đương 1,6%, lên 104,22 USD/thùng.

Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 18/7 tiếp tục giảm mạnh so với kỳ trước. Giá bình quân xăng RON92 (loại dùng pha chế xăng E5RON 92) là 112,7 USD/thùng (kỳ trước là 128,7 USD/thùng); xăng RON95 là 117,4 USD (kỳ trước là 136,53 USD/thùng) và giá các loại dầu cũng có xu hướng giảm.

Giá xăng dầu được nhận định tiếp tục giảm từ ngày 21/7.

Theo tính toán từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, trước xu hướng giảm giá xăng dầu thế giới trong 10 ngày gần đây, nhiều khả năng giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được liên Bộ điều chỉnh giảm mạnh.

Các doanh nghiệp nhận định, tùy theo mức trích lập Quỹ BOG, nếu cơ quan điều hành giảm mức trích lập, giá xăng trong kỳ điều hành có thể giảm từ 2.500 – 3.000 đồng/lít; giá các loại dầu cũng giảm mạnh trong kỳ điều hành này, mức giảm có thể từ 1.500 - 2.000 đồng/lít.

Với những nhận định trên, nhiều khả năng giá xăng trong kỳ điều hành ngày 21/7 tiếp tục giảm về mức 25.000 đồng/lít. Trong kỳ điều hành giá xăng dầu gần nhất (ngày 11/7), giá toàn bộ mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh về dưới 30.000 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 3.103 đồng/lít về mức 27.788 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 3.088 đồng/lít và giá bán hiện tại là 29.675 đồng/lít (so với giá bán lẻ hiện hành).

Cùng với đó, từ ngày 11/7, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.593 đồng/lít (giảm 3.022 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu hỏa không cao hơn 26.345 đồng/lít (giảm 2.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.712 đồng/kg (giảm 2.010 đồng/kg so với giá bán hiện hành)./.