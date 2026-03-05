Giá xăng, dầu tăng rất mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít , xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít; cao nhất là dầu hỏa tăng đến 7.132 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 5/3 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.449 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.037 đồng/lít - Dầu hỏa: không cao hơn 26.601 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg

Lý giải cho các mức tăng rất mạnh trên theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/02/2026 - 04/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02/2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu; Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng...

"Các yếu tố nêu trên, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Giá xăng RON95 ngày 2/3/2026 ở mức 92,780 USD/thùng, tăng 10,690 USD/thùng, tương đương tăng 13,02% so với ngày 27/02/2026 (ngay trước ngày xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran); tương tự, dầu diesel 0,05S ngày 2/3/2026 ở mức 114,530 USD/thùng, tăng 22,270 USD/thùng, tương tăng 24,14% so với ngày 27/02/2026; dầu hỏa ngày 2/3/2026 ở mức 116,460 USD/thùng, tăng 22,890 USD/thùng, tương đương tăng 24,46%. Cá biệt, giá dầu hỏa ngày 4/3/2026 đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng, tương đương tăng 77,7% so với ngày trước liền kề, 3/3/2026.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 6 lần tăng, 4 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.