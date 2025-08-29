'Giá vàng tăng gấp đôi sau chưa đầy 2 năm, vợ chồng tôi tiếc nuối vì bán vàng cưới, gửi tiết kiệm lãi suất 5%/năm'

Chị Phạm Thanh Hoa (29 tuổi, nhân viên văn phòng, sống tại TP. Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ câu chuyện của mình với sự tiếc nuối rõ ràng. Chị và chồng kết hôn vào tháng 2/2024, được hai bên gia đình tặng tổng cộng 5 chỉ vàng nhẫn 24K, trị giá khoảng 31 triệu đồng lúc bấy giờ (giá vàng nhẫn khoảng 63 triệu đồng/lượng). Với mong muốn có một khoản tiền ổn định để trang trải cuộc sống mới, vợ chồng chị quyết định bán số vàng này để gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 5,5%/năm.

"Chúng tôi nghĩ rằng vàng không sinh lời ổn định như gửi ngân hàng, lại lo lắng về việc cất giữ vàng ở nhà không an toàn. Lúc đó, tôi tính toán rằng gửi tiết kiệm sẽ giúp số tiền tăng đều qua từng năm, đủ để chi tiêu hoặc đầu tư thêm sau này," chị Hoa kể. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, khi giá vàng nhẫn tăng lên gần 123 triệu đồng/lượng, chị Hoa mới nhận ra mình đã tuột mất số tiền lớn. Nếu giữ lại 5 chỉ vàng, giá trị hiện tại đã lên tới hơn 61 triệu đồng, gấp đôi số tiền ban đầu. Trong khi đó, khoản tiết kiệm chỉ mang lại lãi suất khoảng 2 triệu đồng.

"Nhìn con số chênh lệch, tôi thực sự hụt hẫng. Nếu biết giá vàng tăng mạnh như vậy, chúng tôi đã giữ lại hoặc ít nhất chỉ bán một phần. Giờ đây, tôi cảm thấy vừa tiếc tiền, vừa tiếc giá trị kỷ niệm của số vàng cưới," chị Hoa tâm sự. Chị cho biết thêm, vợ chồng chị hiện đang lên kế hoạch tiết kiệm để mua lại vàng, nhưng với giá vàng cao ngất ngưởng, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Anh Nguyễn Minh Cường (27 tuổi, kỹ sư xây dựng, Hà Nội) cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Vợ chồng anh cưới nhau vào cuối năm 2023 và được tặng 1 cây vàng nhẫn (10 chỉ), trị giá khoảng 60 triệu đồng vào thời điểm đó. Do áp lực tài chính sau đám cưới, bao gồm tiền thuê nhà và một khoản nợ nhỏ, cặp đôi quyết định bán vàng để trả nợ và gửi tiết kiệm một phần với lãi suất 6%/năm.

"Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng vàng cưới chỉ là tài sản để dành, không sinh lời ngay. Tôi quyết định bán vàng để giải quyết nợ và gửi tiết kiệm để có lãi ổn định. Ai ngờ giá vàng lại tăng khủng khiếp như vậy," anh Cường chia sẻ. Đến tháng 8/2025, với giá vàng nhẫn đạt gần 123 triệu đồng/lượng, số vàng 1 cây của anh giờ đây có giá trị gần 123 triệu đồng, trong khi khoản lãi tiết kiệm chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng sau gần 2 năm. "Tôi thực sự shock khi nhìn giá vàng hiện tại. Nếu giữ lại số vàng đó, chúng tôi đã có thêm gần 60 triệu đồng. Giờ nghĩ lại, tôi ước mình đã cân nhắc kỹ hơn, vì vàng cưới không chỉ là tiền mà còn là món quà ý nghĩa từ gia đình," anh nói.

Trước tình hình giá vàng biến động mạnh, các cặp đôi trẻ cần cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định bán vàng cưới hoặc đầu tư vào vàng. Theo các chuyên gia, các cặp đôi chỉ nên phân bổ 30 - 50% tài sản vào vàng, phần còn lại vào các kênh an toàn như gửi tiết kiệm để đa dạng hóa rủi ro. Các cặp vợ chồng trẻ cũng nên thảo luận kỹ lưỡng và theo dõi sát sao thị trường trước khi đưa ra quyết định tài chính quan trọng.