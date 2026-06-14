Giá vàng tăng 11 triệu đồng/lượng trong 2 ngày: 5 sự thật người mua vàng cần biết

Sau nhiều ngày giảm liên tiếp, giá vàng bắt đầu vào đà phục hồi.

Sáng 13.6, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục đi lên, được giao dịch quanh 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy chỉ trong hai ngày gần đây (12.6 -13.6), giá vàng trong nước đã tăng tổng cộng khoảng 11 triệu đồng/lượng. Dù phục hồi mạnh, kim loại quý này vẫn thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh ghi nhận cách đây khoảng một tháng.

Đây không phải lần đầu tiên giá vàng biến động, nhưng không ít người mua vàng vẫn đang hoang mang. Với những người đang có ý định mua vàng hoặc xem vàng là một kênh tích lũy tài sản, đây là 5 sự thật cần lưu tâm.

1. Đừng cố đoán giá vàng vì đó là điều không thể

Biến động giá vàng trong 2 ngày qua nói riêng, và trong 1 tuần trở lại đây nói chung, là minh chứng rõ ràng cho việc rất khó dự đoán chính xác diễn biến của thị trường vàng. Chỉ vài ngày trước, không ít người còn đang chờ giá giảm thêm để mua vào, trong khi nhiều người khác cho rằng vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Thực tế lại diễn ra theo hướng hoàn toàn khác.

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Vì vậy, thay vì cố gắng xác định đâu là đáy hay đỉnh của giá vàng, người mua nên tập trung vào mục tiêu tài chính của bản thân. Việc chờ đợi một mức giá được cho là "hoàn hảo" đôi khi khiến cơ hội tích lũy bị bỏ lỡ. Trên thực tế, những người mua vàng hiệu quả thường không phải là người dự đoán đúng thị trường, mà là người có kế hoạch rõ ràng và kiên trì với kế hoạch đó.

2. Mua vàng không nên là câu chuyện của cảm xúc

Mỗi khi giá vàng tăng hoặc giảm, các cuộc trò chuyện về vàng lại trở thành chủ đề hot. Không ít người bắt đầu lo lắng khi thấy người khác đã mua từ trước và đang có lãi. Đó là tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) rất phổ biến. Tuy nhiên, những quyết định tài chính được đưa ra trong trạng thái quá hưng phấn hoặc quá bất an, thường dễ khiến người mua bỏ qua việc tính toán mức giá, thời điểm và mục tiêu nắm giữ.

Nếu quyết định mua chỉ xuất phát từ cảm giác “ai cũng mua nên mình cũng mua”, rủi ro lớn nhất không nằm ở bản thân vàng mà nằm ở việc người mua không có kế hoạch rõ ràng. Khi thị trường biến động, họ thường là nhóm dễ dao động nhất.

3. Chênh lệch giá mua - bán vẫn là yếu tố cần quan tâm

Nhiều người chỉ chú ý đến giá bán ra mà quên mất một thực tế quan trọng là vàng luôn tồn tại khoảng cách giữa giá mua vào và giá bán ra. Khoảng chênh lệch này có thể khiến người mua chưa chắc đã có lãi ngay cả khi giá vàng tăng thêm một thời gian ngắn sau đó. Vì vậy, trước khi giao dịch, cần nhìn đồng thời cả hai mức giá thay vì chỉ tập trung vào con số đang được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường.

Đây cũng là lý do vàng thường phù hợp hơn với mục tiêu tích lũy trong trung và dài hạn, thay vì mua bán liên tục trong thời gian ngắn.

4. Không nhất thiết phải mua một lần với số tiền lớn

Một quan niệm khá phổ biến là phải chờ tích đủ tiền mới mua vàng. Thực tế, nhiều người lựa chọn cách chia nhỏ dòng tiền và mua từng đợt.

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Phương pháp này giúp giảm áp lực phải chọn đúng thời điểm. Khi giá tăng hoặc giảm bất ngờ, người mua cũng ít bị ảnh hưởng tâm lý hơn bởi họ không dồn toàn bộ nguồn lực vào một lần giao dịch duy nhất. Việc tích lũy từng phần còn giúp duy trì thói quen quản lý tài chính đều đặn, thay vì chỉ hành động khi thị trường xuất hiện những đợt biến động lớn.

5. Đừng “all-in” vào vàng

Bỏ hết trứng vào 1 giỏ chưa bao là cách hay. Mỗi mục tiêu tài chính sẽ cần những công cụ khác nhau. Tiền dành cho các kế hoạch ngắn hạn như học tập, mua sắm hoặc các khoản chi dự phòng thường cần tính linh hoạt cao. Trong khi đó, vàng phù hợp hơn với vai trò tích lũy và bảo toàn giá trị trong thời gian dài.

Việc phân bổ tài sản hợp lý giúp người sở hữu vàng không rơi vào trạng thái quá phụ thuộc vào biến động của một kênh đầu tư duy nhất. Khi giá vàng tăng, họ vẫn được hưởng lợi. Khi thị trường điều chỉnh, kế hoạch tài chính tổng thể cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Đó là lý do nhiều chuyên gia luôn nhấn mạnh rằng vàng có thể là một phần quan trọng trong danh mục tài sản, nhưng không nên là toàn bộ danh mục.