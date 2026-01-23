Giá vàng nhẫn, vàng miếng trưa 23/1 vượt mốc 173 triệu đồng/lượng

Khảo sát vào thời điểm trưa nay cho thấy, giá vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao và thiết lập một đỉnh giá mới. Nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giá lên thêm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ snasg nay.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở mức 168,9 – 171,9 triệu đồng/lượng; Công ty SJC niêm yết 169,3 – 171,8 triệu đồng/lượng; còn DOJI ghi nhận mức giá 168,8 – 171,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này cũng được điều chỉnh tăng mạnh, hiện phổ biến quanh ngưỡng 171,3 – 173,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tiếp tục giữ vững đà tăng, hiện neo quanh mốc 4.957 USD/ounce.

--

Tại thời điểm khảo sát sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, vọt lên mức 4.953 USD/ounce, tăng 18 USD so với đóng cửa phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay ra sao.

Trước đó, trong phiên ngày thứ Năm, giá vàng kỳ hạn đã phục hồi và thiết lập kỷ lục mới trên 4.940 USD/ounce, khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng giữa một bên là các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy sức chống chịu tốt và bên kia là căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh vĩ mô nhiều yếu tố đan xen, kim loại quý vẫn thu hút dòng tiền khi nhà đầu tư dần lấy lại niềm tin vào xu hướng tăng trung hạn của vàng.

Đà tăng của vàng diễn ra sau khi thị trường đánh giá thận trọng các chỉ báo kinh tế mới nhất từ Mỹ. Dữ liệu GDP được điều chỉnh cùng mức chi tiêu hộ gia đình duy trì tích cực cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vận hành ổn định, qua đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, các số liệu lạm phát mới công bố lại củng cố quan điểm rằng áp lực giá đang hạ nhiệt theo hướng từ từ, thay vì quay lại xu hướng tăng nóng. Cụ thể, cả chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần và PCE lõi đều tăng 0,2% so với tháng trước, đúng với kỳ vọng của thị trường. Nhịp tăng vừa phải này cho thấy tiến trình giảm lạm phát vẫn đang tiếp diễn, ngay cả khi hoạt động kinh tế duy trì tích cực – yếu tố được đánh giá là môi trường thuận lợi cho giá vàng.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng ổn định và lạm phát không tăng tốc đã giúp ổn định kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Thị trường ngày càng nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lập trường hiện tại, thay vì quay lại chu kỳ thắt chặt, qua đó làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng. Đây cũng là yếu tố giúp giá vàng lấy lại đà tăng sau những biến động gần đây.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, tâm lý thị trường còn được hỗ trợ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế liên quan đến Greenland và bác bỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Động thái này giúp loại bỏ một số kịch bản rủi ro cực đoan từng gây áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu trong các phiên trước.

Dù vậy, mức độ bất định vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đan Mạch cùng các nhà lập pháp châu Âu tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trước những phát ngôn trước đó, cho thấy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn là biến số mà thị trường cần theo dõi.

Xét về mặt kỹ thuật, việc giá vàng vượt trở lại và phá vỡ các đỉnh cũ được xem là tín hiệu củng cố cho xu hướng tăng hiện tại. Việc bứt phá lên trên vùng 4.870 USD/ounce đã thiết lập các ngưỡng hỗ trợ mới, đồng thời mở ra dư địa hướng tới mốc tâm lý 5.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở thị trường trong nước, giá vàng chưa ghi nhận biến động đáng kể so với các phiên trước. Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và Công ty SJC hiện phổ biến quanh mức 167,3 – 169,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 167,3 - 169,3 triệu đồng/lượng. Tại PNJ và DOJI, giá vàng nhẫn cùng được niêm yết ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 165,2 - 167,7 triệu đồng/lượng.