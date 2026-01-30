Giá vàng hơn 19 triệu/chỉ, người có 6 cây vàng trong tay “đứng ngồi không yên”

Có 1 câu hỏi luôn được nhắc đi nhắc lại mỗi lần giá vàng tăng cao: Có vàng trong tay đây rồi, nên bán không?

Nếu vấn để chỉ gói gọn trong việc mình mua vàng lúc giá thấp và bán đi lúc giá cao, thì rõ ràng là có lãi. Nhưng câu chuyện chưa bao giờ đơn giản như vậy. Vấn đề tiếp theo là bán chốt lời rồi thì làm gì tiếp?

Với cặp vợ chồng đang có 6 cây vàng trong câu chuyện dưới đây, đáp án họ dự tính là: Đầu tư bất động sản, cụ thể là đi mua đất ở quê vì chung cư hay đất ở Hà Nội thì không đủ sức. Tuy nhiên,...

“Vợ chồng mình đang ngắm được 2 lô đất ở quê, tạm ưng ý. 1 lô giá khoảng 750 triệu và 1 lô giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Bọn mình ưng lô 1,4 tỷ đồng hơn nhưng nếu cố mua thì bán 6 cây vàng đi vẫn phải vay thêm khoảng 400-500 triệu nữa mới đủ. Thế nên hiện giờ đang khó nghĩ quá. Về thu nhập thì ổn định 40 triệu/tháng. Mua nhà hay mua đất Hà Nội thì chắc chắn không đủ khả năng rồi” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ những quan điểm khác nhau. Có người khuyên nên bán vàng mua đất, có người lại bảo “cứ từ từ”.

“Tích góp được 6 cây vàng với mức thu nhập 40 triệu/tháng thì mình đoán nhà bạn mua rải rác hàng tháng từ lâu rồi, giờ bán thì yên tâm lãi chắc. Chuyển từ vàng sang đất thì nó vẫn là tài sản và tài sản này thì chưa tạo ra dòng tiền. Nếu mảnh đất 1,4 tỷ mua xong mà có tiềm năng tạo thu nhập thì nên cố” , một người chia sẻ quan điểm.

“Bán vàng mua đất thì phải kiểm tra kỹ quy hoạch, chứ đừng tin lời môi giới quá. Còn mình nghĩ về bản chất thì vàng hay đất nó đều là tài sản tĩnh, không tạo ra dòng tiền, cái gì khiến mình yên tâm hơn thì mình chọn thôi, trừ khi là mua nhà để ở thì không nói” , một người đồng tình.

“Đất tùy nơi, tùy chỗ thì tiềm năng tăng giá sẽ khác nhau. Nếu không phải mua để xây nhà thì nên so sánh tỷ suất sinh lời của vàng với đất khu mình định mua là có thêm cơ sở để đưa ra quyết định” , một người khuyên.

“Mình thấy cái vấn đề đáng quan tâm là thu nhập 40 triệu/tháng ở Hà Nội có đủ chi tiêu, tiết kiệm và trả nợ nếu vay 500 triệu không ấy? Chứ bán vàng rồi cố vay thêm để mua đất thì khả năng hơi căng thẳng tài chính không?” , một người băn khoăn.

Muốn đầu tư bất động sản, cần lưu ý gì?

Đầu tư bất động sản luôn được xem là một trong những kênh sinh lời hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro nếu thiếu kiến thức và tầm nhìn. Một nhà đầu tư thông minh không chỉ nhìn vào giá trị hiện tại của tài sản, mà còn phải đánh giá được tiềm năng tương lai, tính thanh khoản và yếu tố pháp lý của dự án.

Trước khi xuống tiền, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình: Mua để ở hay để cho thuê tạo dòng tiền? Mỗi mục tiêu sẽ kéo theo một chiến lược và tiêu chí chọn bất động sản hoàn toàn khác nhau.

Yếu tố cốt lõi tiếp theo là vị trí bất động sản. Một bất động sản ở khu vực có hạ tầng phát triển, kết nối giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc và nhiều tiện ích công cộng luôn có khả năng tăng giá cao hơn trong dài hạn. Tuy nhiên, vị trí tốt chưa đủ nếu không đi cùng pháp lý rõ ràng. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ sổ đỏ, quy hoạch khu vực, giấy phép xây dựng và tính hợp lệ của dự án trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào.

Ngoài ra, dòng tiền và khả năng tài chính cũng là yếu tố quyết định thành bại trong mọi lĩnh vực đầu tư, không riêng gì bất động sản. Một thương vụ đầu tư bất động sản có thể mất vài năm mới sinh lời, vì vậy cần có nguồn vốn dự phòng và kế hoạch tài chính đủ linh hoạt để không bị động trong trường hợp thị trường biến động. Đòn bẩy tài chính (vay ngân hàng) có thể giúp tăng lợi nhuận, nhưng chỉ hiệu quả khi được tính toán kỹ lưỡng. Tỷ lệ vay quá cao trong giai đoạn lãi suất tăng sẽ biến cơ hội đầu tư thành gánh nặng nợ nần.