Giá vàng hôm nay 7/3: Thế giới tăng, trong nước quay đầu giảm

Giá vàng thế giới hôm nay tăng và neo ở mức trên 5.100 USD/ounce khi các nhà đầu tư phản ứng trước hành động quân sự chung của Mỹ và Israel đối với Iran.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng đã giảm khoảng 3% so với tuần trước. Nếu không có biến động mạnh, tuần này sẽ chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp, do kỳ vọng cắt giảm lãi suất mờ nhạt và lo ngại lạm phát gia tăng khi giá năng lượng đi lên.

Mặc dù vàng đang chịu áp lực bán trở lại, các nhà phân tích cho rằng bức tranh đối với kim loại quý vẫn chưa rõ ràng, khi dữ liệu việc làm vừa được công bố hôm qua đã phần nào hỗ trợ giá vàng trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Giá vàng trong nước hôm nay. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ giảm đến 92.000 việc làm trong tháng 2. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó kỳ vọng nền kinh tế tăng khoảng 58.000 việc làm. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 cũng tăng lên 4,4% (tháng 1, tỷ lệ này là 4,3%).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 180,8–183,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180,8–183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.171 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo Metals Focus, giá vàng gần đây biến động mạnh trước các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, song triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực.

Metals Focus cảnh báo vẫn tồn tại rủi ro leo thang đáng kể nếu xung đột lan rộng và ảnh hưởng tới các tuyến vận tải năng lượng quan trọng, đặc biệt là eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần lớn nguồn cung dầu toàn cầu.

Ngoài ra, việc nhiều quốc gia bị cuốn vào căng thẳng khu vực cũng làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu.

Trong kịch bản cơ sở, các nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể kiểm định lại các mức đỉnh lịch sử đạt được hồi đầu năm, nhưng chưa đủ động lực để hình thành một xu hướng tăng mạnh kéo dài chỉ nhờ yếu tố xung đột.

Tuy nhiên, nếu chiến sự leo thang hoặc gây ra gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường dầu mỏ, giá vàng hoàn toàn có thể tăng mạnh hơn nữa. Trong trường hợp đó, kim loại quý này có khả năng tiến tới vùng 6.000 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Nhìn rộng hơn, Metals Focus vẫn giữ quan điểm lạc quan với vàng khi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại và sự dịch chuyển trong trật tự kinh tế toàn cầu đang làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ.

Bên cạnh đó, việc dòng vốn vào trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu cũng có thể giúp vàng gia tăng sức hấp dẫn trong vai trò tài sản trú ẩn, qua đó hỗ trợ xu hướng giá trong thời gian tới.