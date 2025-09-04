Giá vàng hôm nay 4/9: Chưa ngừng tăng, tiếp tục lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh do được hỗ trợ tốt trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ mất đà, với số lượng việc làm sụt giảm mạnh hơn dự kiến.

Số lượng vị trí tuyển dụng, một thước đo nhu cầu lao động, đã giảm mạnh xuống 7,18 triệu, thấp hơn so với mức 7,36 triệu trong tháng 6, theo báo cáo JOLTS (khảo sát tuyển dụng và doanh thu lao động) hằng tháng của Bộ Lao động Mỹ.

Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự đoán con số sẽ tương đối ổn định ở mức 7,38 triệu. Số lượng việc làm hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Các nhà phân tích cho biết, kim loại quý đang thu hút sự quan tâm trở lại từ giới đầu tư khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: gainesvillecoins).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 125,8 - 128,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,3 triệu đồng/lươngh so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là đỉnh lịch của vàng nhẫn.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.559 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.559 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng bước vào một đợt tăng mới khá mạnh chủ yếu theo tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Các tín hiệu trên thị trường cho thấy giới đầu tư vẫn đánh cược vào việc Fed sẽ cắt lãi suất trong cuộc họp 17/9 tới cho dù lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao. Theo công cụ FedWatch của CME Group, tính tới tối 2/9 có tới 91,8% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 4-4,25%/năm và khả năng giữ nguyên lãi suất chỉ là 8,2%.

Phillip Streible, chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho hay trong bối cảnh hiện tại, ông dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới.

Ngoài dữ liệu kinh tế, chính trị cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Các nhà phân tích dự đoán bất ổn địa chính trị sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng.