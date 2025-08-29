Giá vàng hôm nay 29/8: Thế giới tăng vượt 3.400 USD, trong nước cao chưa từng có

Giá vàng tăng cao vượt 3.400 USD/ounce do được hỗ trợ bởi sự suy yếu kéo dài của đồng USD. Các nhà phân tích tại Bank of America kỳ vọng đà tăng này sẽ tiếp tục và giữ nguyên dự báo rằng kim loại quý sẽ đạt mức 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026.

Cũng theo Bank of America, lãi suất giảm và đồng USD yếu hơn sẽ là yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng. Các nhà phân tích nhận định, khả năng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự suy yếu của đồng USD. Việc cắt giảm lãi suất trong môi trường lạm phát vẫn ở mức cao nhiều khả năng sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn.

Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9. Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch gần như đã định giá đầy đủ cho một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản, với khả năng tiếp tục nới lỏng vào tháng 10 và tháng 12.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tăng cao. (Ảnh: gainesvillecoins).

Lúc 6h ngày 29/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 300.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 120,3 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng. Đây cũng là đỉnh lịch của vàng nhẫn.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.415 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.397 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích nhận định rằng, nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, buộc Fed phải mạnh tay trì hoãn kế hoạch nới lỏng, đồng USD có thể sẽ phục hồi trở lại. Tuy nhiên, họ cho rằng đợt phục hồi này sẽ chỉ mang tính tạm thời.

Vì vậy, các nhà phân tích duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, coi đây là một công cụ đa dạng hóa giá trị trong bối cảnh chính sách biến động, tài khóa mong manh và sự bất định ngày càng tăng của nhà đầu tư về vai trò dài hạn của trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD. Vai trò của vàng như một công cụ bảo hiểm danh mục đầu tư vẫn còn nguyên vẹn.

Nói cụ thể về vàng, ông Jim Luke, Giám đốc Quỹ Đầu tư Kim loại tại Schroders, lưu ý trong báo cáo mới nhất rằng, việc vàng duy trì mức giá quanh 3.300 USD/ounce là một điều ấn tượng.

Ông giải thích rằng vàng đã phải đối mặt với một số lực cản lớn trong quý II. Ban đầu, có vẻ như nền kinh tế đang thích ứng được với mức thuế cao hơn và thị trường lao động thay đổi do các chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn của chính phủ. Tuy nhiên, tâm lý đã thay đổi đáng kể sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng trong tháng 7, kèm theo việc điều chỉnh giảm mạnh dữ liệu của tháng 5 và tháng 6.