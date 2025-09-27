Giá vàng hôm nay 27/9: Thế giới tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá vàng thế giới hôm nay 27/9 tăng mạnh sau báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vừa được công bố và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.777,79 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.790,82 USD/ounce hồi đầu tuần. Như vậy, kim loại quý này đã tăng khoảng 2,5% trong tuần.

Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 1% lên 3.807,90 USD.

Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa được công bố đã đạt kết quả đúng như dự đoán, tăng 0,3% trong tháng 8, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7.

Chỉ số PCE cốt lõi (trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, cũng phù hợp với kỳ vọng và thấp hơn mức tăng 0,3% trong hai tháng trước đó.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ: Yonhap)

Dữ liệu lạm phát PCE đang được cho là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi rất chặt chẽ.

"Số liệu PCE hằng tháng vẫn phù hợp, mặc dù thu nhập và chi tiêu cá nhân cao hơn một chút so với kỳ vọng. Không có gì trong số liệu này ngăn cản Fed cân nhắc một đợt cắt giảm lãi suất thận trọng khác tại cuộc họp tháng 10", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 132,55 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.760,8 USD/ounce, tăng 12,5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 1% lên 3.807,90 USD.

Dự báo giá vàng

Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại mạng tin tức tài chính Tastylive, Ilya Spivak, cho rằng việc giá vàng tăng có thể phản ánh kỳ vọng Fed sẽ làm "nóng" nền kinh tế Mỹ khi chú trọng hơn vào thị trường lao động. Giá vàng sau khi vượt ngưỡng 3.790 USD/ounce có thể chạm mức 3.870-3.875 USD/ounce, tiếp theo là 4.000 USD/ounce.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại hội nghị PDAC 2025 ở Toronto (Canada), ông Tavi Costa, đối tác và chiến lược gia vĩ mô tại Crescat Capital, nhấn mạnh sự hội tụ hiếm hoi về nhu cầu vàng từ cả nền kinh tế phương Đông và phương Tây đang thúc đẩy đà tăng giá đáng kể của kim loại quý này, và bạc đang trên đà tăng mạnh trở lại mức cao nhất mọi thời đại.