Giá vàng hôm nay 21/8: Quay đầu bật tăng

Giá vàng đi lên khi thị trường đang chờ đợi một báo cáo quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ có những động thái nới lỏng chính sách tiền tệ trước sức ép từ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được giới đầu tư theo dõi sát sao để tìm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong ngắn hạn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu vào sáng thứ Sáu và dự kiến sẽ cập nhật khung chính sách tiền tệ của Fed. Bài phát biểu của ông Powell có thể mang lại một góc nhìn mới về mức độ ủng hộ trong nội bộ FOMC đối với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Vàng tăng giá còn do đồng USD suy yếu, dòng vốn rút dần khỏi trái phiếu Mỹ và thị trường tiền số bất ngờ lao dốc trong 2 phiên gần đây.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng bất ngờ đi lên. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 21/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.348 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.350 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, về trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo còn đi lên. Xung đột tại Trung Đông hay căng thẳng phía Đông của châu Âu là vấn đề dai dẳng và khó xử lý.

Hơn thế, Fed đang trong xu hướng nới lỏng tiền tệ và đồng USD khó cưỡng lại khả năng đi xuống.

Về dài hạn, một số nước đang rút dần khỏi trái phiếu Mỹ khi nợ công của nước này tăng mạnh, vượt 37.000 tỷ USD.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, Bắc Kinh đã cắt giảm lượng trái phiếu chính phủ Mỹ nắm giữ trong ba tháng liên tiếp. Đến tháng 6, danh mục đầu tư của Trung Quốc giảm còn 756 tỷ USD - mức thấp nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước ngoài nắm giữ thực tế đã tăng lên mức kỷ lục 9.130 tỷ USD vào tháng 6, so với mức 9.050 tỷ USD của tháng 5.