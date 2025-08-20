Giá vàng hôm nay 20/8: Chịu áp lực bán tháo, vàng suy giảm

Giá vàng suy giảm do chịu áp lực bán ra khá mạnh và giới đầu tư ngóng chờ tín hiệu chính sách tiền tệ từ Hội nghị Kinh tế Jackson Hole, diễn ra từ 21-23/8.

Vàng chịu áp lực bán sau khi có tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.

Giá vàng giảm sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy hoạt động xây dựng nhà ở tháng 7 tăng 2,5% so với tháng trước, vượt dự báo của giới phân tích. So với cùng kỳ năm 2024, lĩnh vực này đã tăng gần 13%.

Chuyên gia Jim Wyckoff từ Kitco Metals cho rằng, thị trường kim loại quý đang trong giai đoạn “giữ nhịp” trước thềm hội nghị thường niên Jackson Hole. Sự kiện sẽ khai mạc cuối tuần này, với tâm điểm là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về triển vọng kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ.

“ Giao dịch vàng nhiều khả năng sẽ trầm lắng cho đến khi ông Powell lên tiếng ”, Wyckoff nhận định.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 20/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.314 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.334 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & Châu Á tại StoneX vừa điều chỉnh dự báo giá vàng trung bình năm 2024 lên mức 3.115 USD/ounce, nhích 1% so với con số 3.078 USD đưa ra trước đó. Theo bà, thị trường vàng thời gian qua khá “lặng sóng”, khi biên độ dao động chỉ quanh 2% trong tuần gần nhất và 8% trong ba tháng qua.

O’Connell dự báo giá vàng trong quý III/2025 sẽ duy trì trung bình ở mức 3.320 USD/ounce, nhưng có thể lùi về khoảng 3.000 USD/ounce trong quý IV. “ Trừ khi xuất hiện biến cố bất ngờ hoặc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khả năng vàng tái lập đỉnh 3.500 USD/ounce hồi tháng 4 là rất thấp ”, bà nhấn mạnh.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, dữ liệu lạm phát tăng trong tuần này sẽ không ngăn Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

“ Ban đầu vàng giao dịch giảm sau báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ cao hơn kỳ vọng. Nguyên nhân là vì nhà đầu tư lo ngại điều này có thể làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất khi gợi ý lạm phát lõi PCE tháng 7 có thể tăng, buộc Fed phải thận trọng ,” ông cho hay.

Ole Hansen cũng nhấn mạnh, chi phí đầu vào tăng có nguy cơ làm giảm biên lợi nhuận doanh nghiệp hoặc chi phí này được chuyển sang người tiêu dùng, gây áp lực tăng lên CPI. Tuy nhiên, dữ liệu này không thay đổi quan điểm dài hạn tích cực của chúng tôi đối với vàng, vì Fed cuối cùng sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế.

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định: " Giá vàng đã tạo đáy vững quanh 3.330 USD. Giao dịch trong khoảng 3.250-3.400 USD khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng. Yếu tố địa chính trị như cuộc gặp Trump-Putin có thể tạo biến động, nhưng tác động có thể chậm ".