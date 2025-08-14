Giá vàng hôm nay 14/8: Tiếp đà hồi phục

Giá vàng tăng nhẹ trong bối cảnh chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào giữa tuần.

Bên cạnh đó, thị trường vàng cũng đang thu hút lực mua khi ngày càng nhiều tổ chức tài chính Phố Wall dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và lạm phát duy trì ở mức tương đối ổn định.

Các chuyên gia kinh tế của Tập đoàn tài chính Nomura Holdings dự báo Fed sẽ hạ lãi suất điều hành 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9, sau đó tiếp tục giảm thêm hai lần vào tháng 12 và tháng 3-2026. Diễn biến thị trường cũng phản ánh kỳ vọng tương tự, với xác suất cao cho một đợt cắt giảm vào tháng 9 và một lần giảm tiếp sau đó vào tháng 12.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp đà hồi phục. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 200.000 đồng/lượng (bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.358 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.359 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, vàng vẫn chịu áp lực bán chốt lời trong bối cảnh Mỹ đang dần đạt được thỏa thuận thương mại với các nước. Tuy nhiên, sự bất ổn vẫn còn.

Bên cạnh đó, xung đột tại Ukraine vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhà Trắng hôm 12/8 hạ thấp kỳ vọng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin về khả năng sẽ có một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Kỳ vọng về việc Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất sau những tuyên bố của ông Trump cũng kéo giá vàng đi lên nhanh chóng.

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù có biến động ngắn hạn, vàng vẫn duy trì được mức hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce từ tháng 4 đến nay. Ông nhận định yếu tố then chốt giúp vàng bứt phá lên mốc 4.000 USD có thể đến từ sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ , khi chỉ số S&P 500 đang có dấu hiệu chững lại ở vùng đỉnh lịch sử.

Ngoài yếu tố thị trường tài chính, bất ổn địa chính trị do Mỹ dẫn dắt vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Những phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump phản bác số liệu thống kê Mỹ và tính độc lập của Fed có thể trở thành động lực mới cho thị trường vàng trong thời gian tới.