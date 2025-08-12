Giá vàng hôm nay 12/8: Bất ngờ lao dốc không phanh

Giá vàng lao dốc trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng khá mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - tăng 0,3% lên 98,47 điểm.

Dòng tiền đổ mạnh vào các loại tài sản có độ rủi ro cao như cổ phiếu Mỹ và các loại tiền số cũng khiến sức cầu đối với vàng suy giảm, qua đó đẩy giá mặt hàng kim loại quý đi xuống.

Đồng Bitcoin trong phiên đầu tuần tăng thêm gần 0,2% lên sát ngưỡng 120.000 USD/BTC. Đây cũng là vùng giá kỷ lục của đồng tiền kỹ thuật số này. Đồng Ethereum thậm chí còn tăng gần 2% lên 4.263 USD.

Chỉ số chứng khoán tầm rộng của Mỹ S&P 500 tăng 0,8% vào đầu phiên giao dịch 11/8 (tối 11/8 giờ Việt Nam) lên gần 6.390 điểm.

Giá vàng giảm còn do giới giao dịch chờ đợi việc làm rõ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế nhập khẩu vàng. Trước đó, các tin đồn về việc Mỹ áp thuế đã khiến thị trường vàng hỗn loạn. Tuy nhiên, sau đó Nhà Trắng đã thông báo sẽ làm rõ lập trường của mình, làm giảm bớt lo lắng ban đầu và khiến giá vàng điều chỉnh lại.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.345 USD/ounce, giảm 50 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.350 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện chờ đợi tin tức về việc liệu thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ-Trung có được gia hạn trước thời hạn chót vào thứ Ba hay không. Các báo cáo cho biết Trung Quốc đang tìm kiếm sự nhượng bộ từ Mỹ về việc kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo như một phần của thỏa thuận thương mại, có khả năng diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Mỹ dự kiến sẽ hoàn tất phần lớn các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 10. Một số đối tác thương mại chủ chốt, bao gồm Canada, Mexico và Thụy Sĩ vẫn đang tìm cách đạt được các điều khoản tốt hơn với Mỹ.

Nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước giảm xuống, sức cầu đối với vàng có thể yếu đi.