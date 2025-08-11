Giá vàng hôm nay 11/8: Giảm nhẹ, báo hiệu nhiều biến động

Giá vàng trải qua những phiên giằng co đầy biến động khi tin đồn Mỹ sẽ áp thuế 39% với vàng thỏi nhập từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm. Tin này ngay lập tức đẩy giá vàng giao ngay vượt mốc kháng cự 3.400 USD/ounce, dù sau đó Nhà Trắng phủ nhận.

Sean Lusk, chuyên gia từ Walsh Trading cho biết nếu thị trường thực sự lo ngại mức thuế 39% với vàng Thụy Sĩ, giá trên sàn COMEX đã tăng mạnh hơn nhiều. Do đó, ông dự đoán thông tin này sẽ được điều chỉnh.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tỏ ra không quá quan tâm đến thông tin về thuế vàng từ Mỹ áp lên vàng Thụy Sĩ. Ông cho rằng đây có thể chỉ là sự hiểu lầm về thị trường vàng.

" Tôi nghiêng về khả năng đây chỉ là nhầm lẫn trong cách phân loại vàng thỏi chịu thuế ", Day chia sẻ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giằng co đầy biến động. (Ảnh: Kitco).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.393 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.395 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Dự đoán về giá vàng tuần này, theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, các chuyên gia trong ngành vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong tuần này, 6/10 chuyên gia tham gia khảo sát (chiếm 60%) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng . Chỉ 1 người (10%) cho rằng giá giảm và 3 người (30%) kỳ vọng giá đi ngang.

Bên cạnh đó, trong số 188 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia bình chọn trực tuyến, 129 người (chiếm 69%) tin giá vàng sẽ tăng, 12% (23 người) dự đoán giảm và 36 người (19%) cho rằng giá ổn định.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường tại Barchart.com, nhận định: " Giá vàng sẽ tăng. Mọi thứ thay đổi nhưng rồi lại quay về như cũ. Thông tin về thuế vàng từ chính phủ Mỹ chỉ là một phần của câu chuyện thương mại quen thuộc ".

Đồng quan điểm, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng giá vàng đang trong xu hướng tăng vững chắc và có thể sớm bứt phá qua các ngưỡng kháng cự quan trọng. Ông duy trì quan điểm lạc quan, cho rằng phe mua đang chiếm ưu thế.

Theo ông, giá vàng giao ngay đang đối mặt với ngưỡng kháng cự 3.435 USD/ounce. Mức này đã được kiểm tra nhiều lần trong các tháng 5, 6 và 7 nhưng mỗi lần chạm tới chỉ dẫn đến điều chỉnh nhỏ. Điều đó cho thấy phe mua vẫn nắm giữ vị thế mạnh và có tiềm năng tạo ra một đợt bứt phá quyết định.