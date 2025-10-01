Giá vàng hôm nay 1/10: Chưa ngừng tăng, lên mức cao nhất lịch sử

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn cao khi Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu ngân sách, khiến vàng trở thành lựa chọn bảo toàn tài sản.

Ngoài ra, giá vàng thế giới còn được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Fed còn hai cuộc họp vào tháng 10 và 12, với khả năng cao sẽ hạ lãi suất, từ đó củng cố kỳ vọng vàng tiếp tục tăng theo đà giảm của đồng USD.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do Trung Quốc và Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu vàng bất chấp giá cao kỷ lục, trong khi lượng tồn kho ngày càng cạn kiệt. Điều này càng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đứng trên ngưỡng cao nhất lịch sử. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 1/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 131 - 134 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.860 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.861 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia hàng hóa tại BMO Capital Markets vừa công bố dự báo giá quý IV, với mức điều chỉnh tăng mạnh đối với vàng. Theo đó, các chuyên gia dự báo giá vàng trung bình đạt khoảng 3.900 USD/ounce trong ba tháng cuối năm 2025, cao hơn 8% so với dự báo trước đó. Đà tăng được cho là chưa dừng lại, với dự báo giá vàng sẽ vượt 4.000 USD/ounce vào năm tới.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, giới giao dịch hiện đang đặt cược Fed có 90% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10. Ngân hàng trung ương này cũng có khoảng 65% xác suất sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Các nhà đầu tư cũng tiếp tục đổ tiền vào vàng, với vị thế mua ròng hợp đồng vàng tương lai phi thương mại trên sàn COMEX tăng lên 26,6 triệu ounce. Các nhà phân tích cho rằng, đây là mức cao nhất kể từ tháng 2, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 31,5 triệu ounce hồi tháng 9/2024.

Đọc thêm