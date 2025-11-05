Giá vàng giảm, người phụ nữ ở Hà Nội vội đem bán, lưỡng lự một chút đã “bay” 200 triệu đồng

Cảnh tượng hàng trăm người dân chen chúc xếp hàng từ sáng tới trưa để mua vàng đã không còn diễn ra trong những ngày qua khi giá kim loại quý liên tục giảm. Tại các cửa hàng vàng lớn, người dân đến giao dịch thưa thớt. Trong đó, có không ít người quyết định mang vàng đi bán vì sợ giá vàng sẽ còn tiếp tục lao dốc.

Trong số này có chị Phạm Phương (ở Hà Nội). Chia sẻ trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, chị Phương tâm sự hơn chục ngày gần đây, giá vàng liên tục giảm khiến chị sốt ruột. Ngày 3/11, thấy giá vàng tiếp tục giảm, chị quyết định cầm một nửa số vàng tích lũy được đi bán.

Người phụ nữ cho biết, vợ chồng chị mua vàng rải rác từ đầu năm, mới mức giá khoảng 84 - 130 triệu đồng/lượng.

Nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông vắng vẻ vào những ngày giá vàng giảm. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Người dân đi giao dịch vàng không quá đông đúc. (Ảnh: Dân Việt)

Mấy hôm trước giá lên cao, chị Phương định mang vàng đi bán nhưng vì tiếc nên lỡ mất nhịp. “Nếu hôm đó bán là lãi được hơn 600 triệu đồng rồi đấy, giờ giá giảm nên chỉ được hơn 400 thôi. Giá vàng lên xong xuống nhanh không kịp trở tay, lãi giảm gần 1 nửa sau vài ngày”, chị Phương bộc bạch.

Chị Phương kể thêm, vợ chồng chị cứ có tiền là mua vàng cất đi tích lũy dần dần, không mua dồn một lúc và cũng không mua bán lướt sóng. Do đó đến hiện tại, tiền lãi đã vượt kỳ vọng. Sắp tới, vợ chồng chị cần một khoản tiền lớn nên quyết định bán bớt vàng, cũng là đề phòng giá vàng giảm sâu hơn.

Nhiều người quyết định đi bán vàng vì sợ giá kim loại quý này sẽ còn tiếp tục giảm.

Giống như chị Phương, anh Nguyễn Việt Hoàng (ở phường Chương Mỹ, Hà Nội) cũng quyết định đem vàng đi bán. Người đàn ông vượt quãng đường gần 30km để tới cửa hàng vàng lớn trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) chốt lời do trước đó, anh mua vàng tại địa chỉ này.

Chia sẻ trên báo Lao Động, anh Hoàng tiết lộ số vàng của anh thời điểm mua vào có giá là 10,8 triệu đồng/chỉ. Thời điểm anh Hoàng bán ra, giá vàng dao động trong khoảng 14,6 - 14,8 triệu đồng/chỉ. Mỗi chỉ vàng anh Hoàng lãi gần 4 triệu đồng.

Giá vàng sáng 5/11 tiếp tục giảm.

Sáng 5/11, giá vàng tiếp tục đà giảm. Giá nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết ở mức: 14.430.000 - 14.730.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Phú Quý thấp hơn một chút, ở mức: 14.400.000 - 14.700.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng SJC cũng chung nhịp giảm, hiện ở mức: 145.000.000 - 147.00.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở cả vàng nhẫn lẫn vàng miếng đều khá cao.