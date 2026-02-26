Giá vàng đột ngột giảm mạnh, ai xếp hàng buổi sáng Vía Thần Tài đã lỗ nhanh 4,5 triệu đồng

Sau những giờ cao điểm mua sắm trong buổi sáng ngày Vía Thần Tài (26/2), giá vàng trong nước đã bất ngờ đảo chiều, ghi nhận mức sụt giảm đáng kể vào phiên chiều. Đà giảm này khiến không ít nhà đầu tư và người dân vừa mua vàng sáng nay rơi vào trạng thái "lỗ ngay khi vừa rời cửa hàng".

Theo ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chi nhánh TP.HCM vào lúc 15:34, giá vàng miếng SJC loại từ 1 lượng đến 10 lượng đang được niêm yết ở mức 181,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184,0 triệu đồng/lượng (bán ra). So với biểu đồ giá từ đầu ngày, đường giá đang có xu hướng dốc xuống rõ rệt.

Các loại vàng nhẫn SJC 99,99% cũng có mức biến động tương tự với giá bán ra dao động quanh ngưỡng 184,0 đến 184,1 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, dòng vàng nữ trang 99,99% hiện chỉ còn niêm yết ở mức 179,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 182,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, cập nhật lúc 16:02 cùng ngày, giá vàng miếng SJC đã xuất hiện các mũi tên đỏ chỉ hướng giảm. Cụ thể, giá mua vào chỉ còn 181,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 184,0 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm thế mạnh khác của thương hiệu này như Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K hay Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long hiện đang giao dịch quanh mức 181,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Với vàng nguyên liệu 999.9, mức giá thu mua đã lùi sâu xuống còn 168,0 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước chiều ngày 26/02 ghi nhận một kịch bản "sáng nắng chiều mưa" điển hình. Sau khi chạm ngưỡng cao kỷ lục vào phiên sáng để phục vụ nhu cầu cầu may ngày Vía Thần Tài, giá vàng đã nhanh chóng đổ đèo, khiến không ít nhà đầu tư rơi vào tình trạng "lỗ kép" chỉ sau vài giờ giao dịch. Giá vàng giảm mạnh, mất mốc 185 triệu đồng/lượng.

Nếu mua 1 lượng vàng SJC vào sáng nay với giá 185,5 triệu đồng và bán lại ngay vào lúc 16:00 chiều nay với giá 181,0 triệu đồng, người mua sẽ thua lỗ khoảng 4,5 triệu đồng/lượng (tương đương mức lỗ khoảng 2,4% chỉ sau vài giờ đồng hồ).

Tương tự vàng nhẫn cũng giảm giá sau đợt tăng nóng sáng nay, mức chênh lệch mua - bán cũng được nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng, nhưng giá mua vào của vàng nhẫn hiện đang cao hơn vàng miếng khoảng 800.000 đồng/lượng.

Việc giá vàng quay đầu giảm sau ngày Vía Thần Tài là kịch bản thường thấy do nhu cầu mua sắm giảm bớt và áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn.

Tuy nhiên, với nhiều người, ngày Vía Thần Tài mang ý nghĩa tâm linh cầu may là chính, vì thế thường mua các sản phẩm nhỏ lẻ (0,5 - 1 chỉ). Đối với những nhà đầu tư lớn, việc kiên nhẫn đợi thị trường ổn định trở lại sau "cơn sốt" vài ngày sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro đu đỉnh.

Đà giảm của giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường thế giới khi giá vàng giao ngay (XAU/USD) hiện đang đứng ở mức 5.181,77 USD/ounce. Cùng với đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng cũng đang có sự điều chỉnh với mức bán ra khoảng 26.260 đồng/USD, góp phần làm hạ nhiệt cơn sốt vàng miếng trong nước.



