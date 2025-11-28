Giá trị 300 lượng vàng SJC bị thu hồi của vợ chồng Mailisa

Những ngày vừa qua, thông tin vợ chồng Mailisa gồm Phan Thị Mai (SN 1975) và Hoàng Kim Khánh (SN 1985) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội buôn lậu vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cho đến mới đây nhất, 162 sản phẩm của Mailisa bị thu hồi, MXH xuất hiện hàng loạt video nhân viên thông báo kết thúc hành trình và fanpage cũng đăng tải thông tin tạm dừng hoạt động thẩm mỹ viện.

Bên cạnh đó, theo báo Công an Nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa.

Vợ chồng Mailisa

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng Mailisa cũng đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Những con số này khiến cộng đồng mạng liên tục bất ngờ bởi khối tài sản quá “khủng” mà vợ chồng Mailisa sở hữu.

Đặc biệt, con số 300 lượng vàng SJC được quan tâm hơn cả. Phía dưới các bài đăng, nhiều người thi nhau hỏi về giá trị của số lượng vàng này, có người còn thực hiện quy đổi ra tiền mặt,...

Theo đó, dựa vào khảo sát giá vàng trong nước ngày 28/11, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn có dấu hiệu tăng trở lại. Cụ thể, giá ở cả hai chiều mua vào - bán ra đang ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Do đó 300 lượng vàng SJC của vợ chồng Mailisa sẽ là khoảng 45 - 46 tỷ đồng.

Cả hai vợ chồng nhiều lần khoe tiền bạc, khối tài sản của mình trên mạng

Cũng theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, suốt 5 năm qua, từ cuối năm 2019 đến hết năm 2024, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã bị cuốn vào vòng xoáy quảng cáo rầm rộ. Bởi Mailisa chi lên đến 20 tỷ đồng mỗi tháng để quảng cáo trên Facebook, TikTok và Google. Những chiến dịch livestream của các KOLs, hình ảnh spa sang trọng và các chuyến từ thiện được dàn dựng công phu đã che đậy một thực tế phũ phàng: nguồn hàng giá rẻ từ xưởng gia công Quảng Châu (Trung Quốc), được "hóa kiếp" qua Hong Kong (Trung Quốc) để đội lốt "mỹ phẩm cao cấp châu Á" nhằm trục lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài việc chi mạnh tay để quảng cáo cho thẩm mỹ viện, thời điểm trước đây, vợ chồng Mailisa cũng nhiều lần khoe “sẵn tiền” trong nhà. Cả hai thường quay các nội dung liên quan đến việc khoe khối tài sản, chỉ cần dùng đến sẽ lấy từ két sắt trong nhà ra vài tỷ đồng.

Hiện tại, diễn biến liên quan đến vụ án của vợ Mailisa vẫn đang được dư luận theo dõi sát sao.