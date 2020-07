Theo cập nhật của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), chợ sỉ thịt heo lớn nhất TP HCM, từ đầu tháng 7 đến nay, giá sỉ thịt heo nạc tại chợ bình quân ở mức 130.000 đồng/kg, so với 10 ngày cuối tháng 6 đã giảm 5.000 đồng/kg. Do đây là giá sỉ tại chợ đầu mối nên khi người tiêu dùng mua ở các chợ dân sinh sẽ cao hơn từ 10.000 – 20.000 đồng/kg, tức 140.000 – 150.000 đồng/kg.

Thịt heo Mỹ được chế biến giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM

Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản tháng 6 cho hay, giá thịt heo nạc giao tháng 7-2020 tại Chicago (Mỹ) là 46,9 UScent/lb (tương đương 24.055 đồng/kg). Còn cập nhật của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), ngày 30-6, giá thịt heo nạc tại Chicago (Mỹ) giao kỳ hạn tháng 7-2020 giao dịch ở mức 45,18 UScent/lb (tương đương 23.195 đồng/kg), giảm 20,8% so với cuối tháng 5-2020 và giảm 37,8% so với ngày 30-6-2019. Nguyên nhân của đợt sụt giảm này được cho là do Trung Quốc giảm nhập khẩu.

Như vậy, so về giá sỉ cùng mặt hàng thịt heo nạc thì giá thịt heo Việt Nam cao gấp 5 lần ở Mỹ trong khi thu nhập của người dân Việt Nam thì thấp hơn người dân Mỹ rất nhiều.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, người tiêu dùng mua thịt heo Mỹ có giá rẻ không nhiều so với thịt heo trong nước. Theo bảng chào giá của cửa hàng A.L (đường Lê Văn Sỹ, quận 3), giá bán lẻ nạc vai không xương Mỹ là 125.000 đồng/kg, ức sườn heo Mỹ là 126.000 đồng/kg.

Mỹ là nhà cung cấp thịt heo nằm trong top 5 cho thị trường Việt Nam trong các tháng đầu năm 2020. Theo các DN, giá thịt heo nhập khẩu chịu tác động mạnh bởi thị trường Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay Trung Quốc có 2 đợt gom mmạnh thịt heo gồm đợt mua của các DN tư nhân và đợt mua dự trữ của chính phủ. Khi giá thịt heo tại Mỹ hạ nhiệt, các DN Việt Nam đang đẩy mạnh mua vào, dự kiến nguồn hàng này đến tháng 8 mới ra thị trường. Tuy giá thịt heo tại Mỹ đang rẻ hơn nhưng các DN phải đóng thuế nhập khẩu 15% nên tại Việt Nam, giá thịt heo Mỹ và Nga đang tương đương nhau do thuế nhập khẩu thịt heo từ Nga là 0%.

Ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, cho biết chăn nuôi heo tại Mỹ rất phát triển, năng suất cao và thị trường ổn định. "Người Mỹ nuôi heo chỉ ao ước lời 10 USD/con mà hiếm khi đạt được, trong khi Việt Nam hiện nay nuôi heo lời cả 100 USD/con, gấp 10 lần. Giá thành chăn nuôi heo của Việt Nam cao do năng suất thấp, nguyên vật liệu đầu vào phần lớn phải nhập khẩu. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng khiến giá heo ở nước ngoài rẻ là do người dân tiêu thụ ít. Các chuỗi thức ăn nhanh là nơi tiêu thụ thịt rất nhiều nhưng không hề có thịt heo mà chỉ có thịt gà, bò, cá." – ông Bình phân tích.

Theo các chuyên gia, trên thế giới thì châu Mỹ (Canada, Mỹ, Brasil) và châu Âu (Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha) là những đất nước có lợi thế về chăn nuôi heo với giá thành rẻ. Châu Á là khu vực có giá thành chăn nuôi cao nhất trên thế giới. Trong điều kiện bình thường, không có dịch bệnh thì giá heo Việt Nam chỉ rẻ hơn một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.