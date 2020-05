Choáng với giá thịt heo 100.000 đồng/kg

Theo thông lệ, sức mua thịt heo yếu khi thời tiết nắng nóng sẽ kéo giá xuống nhưng những ngày qua, giá heo tiếp tục nóng, áp sát mức 100.000 đồng/kg heo hơi.



Có hiện tượng lách cam kết

Theo cập nhật giá cả thị trường của Công ty CP Anova Feed, giá heo hơi tiếp tục tăng nóng trong ngày 20-5, dao động từ 93.000 - 99.000 đồng/kg. Trong đó, đỉnh 99.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP Cần Thơ. Như vậy, trong 1 tháng qua, giá heo hơi đã tăng 15.000 đồng/kg bất chấp hiện là thời điểm thấp điểm tiêu thụ thịt do thời tiết nắng nóng.

Đáng chú ý, mặc dù các công ty chăn nuôi lớn vẫn áp dụng bảng giá 70.000 đồng/kg heo hơi theo cam kết với Chính phủ từ ngày 1-4 nhưng theo phản ánh của các thương lái thì không phải như vậy.

Chủ một công ty cung cấp heo mảnh cho siêu thị tại Đồng Nai cho biết chỉ được mua "mười mấy con" giá 70.000 đồng/kg, trong khi nhu cầu khoảng 120 - 130 con/ngày; còn lại phải mua heo mảnh (heo sau giết mổ, bỏ đầu lòng) tại lò. Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), xác nhận từ ngày 15-5, chợ đầu mối này không còn ghi nhận được giá heo hơi của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, do các thương lái đã chuyển sang mua heo mảnh đưa về chợ.

Thịt heo đang có mức giá cao nhất từ trước đến nay

Theo dân trong nghề, việc các công ty chuyển sang bán heo mảnh nhằm lách cam kết giữ giá heo hơi ở mức 70.000 đồng/kg. Chủ một lò mổ tại TP HCM nói rằng hoạt động tổ chức giết mổ tại lò vẫn diễn ra như trước, chỉ khác là hợp đồng gia công giết mổ chuyển từ thương lái sang công ty chăn nuôi để tính giá heo khác cho thương lái. Theo đó, thay vì xuất bán 1 con heo hơi 100 kg giá 7 triệu đồng, công ty chăn nuôi có thể thu được 8,1 triệu đồng tiền bán heo mảnh và đầu lòng, sau khi trừ chi phí vận chuyển và công giết mổ vẫn lãi hơn nhiều.

Từ đầu tháng 5 đến nay, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn từ 3.300 - 3.500 con/ngày, thấp hơn nhiều so với lượng heo bình quân về chợ năm 2019 là 5.168 con/ngày. "Lượng heo về chợ giảm là do mức tiêu thụ giảm, nếu khách hàng muốn mua thêm, thương lái vẫn có thể đáp ứng, tại chợ rất hiếm xảy ra tình trạng cháy hàng. Thực tế thời gian qua, người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng các mặt hàng thay thế như: thịt gà, vịt, cá hoặc thịt heo nhập khẩu" - ông Tiển thông tin.

3-4 tháng nữa mới "hạ nhiệt"

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, hiện giá heo hơi của Việt Nam tương đương Trung Quốc nên hiện tượng tăng giá không phải do thị trường này hút hàng mà chủ yếu do cung - cầu trong nước. "Hiện vẫn còn thiếu heo cho nhu cầu tiêu dùng. Chu kỳ cho thịt của con heo là 10 tháng từ trong bụng mẹ đến khi xuất chuồng nên truy xuất ngược lại 10 tháng trước, tức tháng 7-2019 là cao điểm dịch tả heo châu Phi càn quét mạnh tại các tỉnh phía Nam. Khi đó, heo nái bị tiêu hủy, bán loại rất nhiều, những con giữ lại không cho phối giống. Đến tháng 11-2019, khi dịch bệnh được kiểm soát, giá heo tăng trở lại, người chăn nuôi mới cho heo nái phối giống nên đến tháng 8, 9 tới lượng heo thương phẩm mới có nhiều trở lại. Như vậy, tình trạng thiếu heo vẫn còn kéo dài trong 3-4 tháng tới" - ông Đoán tính toán.

Đối với nguồn nhập khẩu, hiện có thông tin nhiều doanh nghiệp xuất khẩu heo lớn tại Mỹ, Canada đang phải đóng cửa nhiều nhà máy giết mổ do Covid-19 khiến giới kinh doanh nhận định heo nhập sẽ giảm. Việc này cũng góp phần làm cho giá heo hơi tăng, dù vừa qua, lượng heo nhập về tăng mạnh.

Trong khi đó, việc tái đàn heo cần phải mất nhiều thời gian do thiếu con giống và dịch tả heo châu Phi vẫn đang tiềm ẩn. Hiện bệnh vẫn chưa có vắc-xin, chưa có thuốc chữa. Thời gian qua, giá heo giống liên tục xác lập kỷ lục mới và đến ngày 20-5 ở mức 3 triệu đồng/con (heo cai sữa gần 1 tháng tuổi, trọng lượng 6-7 kg/con), tăng 300.000 đồng/kg so với 10 ngày trước đó. Tuy giá heo giống cao nhưng các trang trại rất khó mua vì phải ưu tiên bán cho nội bộ (các trang trại trong hệ thống hoặc liên kết). Do đó, mới đây, một công ty chăn nuôi đã lần đầu tiên nhập khẩu heo giống bố mẹ từ Thái Lan để sản xuất heo con thương phẩm. Tuy vậy, do chu kỳ sinh học của heo dài nên phải đến cuối năm nay, công ty này mới có heo con để bán ra thị trường.

Do công tác tái đàn cần nhiều thời gian nên theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê, đến quý III, IV năm nay, sản lượng thịt heo cung cấp ra thị trường mới đạt mức trước dịch.