Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai

Hoà Minzy có sự nghiệp ngày càng thăng hoa, song song với những hoạt động showbiz thì chuyện tình cảm của cô cũng là chủ đề hot được nhiều người quan tâm. Dù 5 lần 7 lượt bị soi hint, nghi vấn hẹn hò Văn Toàn nhưng Hoà Minzy đều lên tiếng phủ nhận. Cho đến mới đây, Hoà Minzy liên tục đăng ảnh bên một người đàn ông mặc quân phục. Đến tối muộn 6/3, nữ ca sĩ không còn giấu kín mà tung luôn ảnh nắm tay, nhìn tình tứ chàng trai này. Đáng nói, cả hai chụp ảnh tại nhà riêng của Hoà Minzy ở quê làm rộ nghi vấn đã được gia đình "thông qua".

Giữa lúc chính chủ úp úp mở mở khiến netizen "rối não" không rõ là hình ảnh trong MV hay Hoà Minzy thật sự đã tìm được tình yêu mới thì nữ ca sĩ có động thái gây bàn tán. Theo đó, bên dưới bình luận, Hoà Minzy thoải mái tương tác với các bình luận dàn sao trêu ghẹo, gọi chàng trai kia là "anh/em rể". Khi được nhiều người chúc phúc đã tìm được "bến đỗ" sau những chuyện không vui đã trải qua trong quá khứ thì Hoà Minzy cảm ơn, đồng thời cho biết cô đã chờ rất lâu để tìm được chàng trai này.

Đáng nói nhất, Hoà Minzy còn tiết lộ chàng trai này tên là Văn Cương. Về gia thế đối phương, nữ ca sĩ chia sẻ: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa ạ". Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và chàng trai này quen biết nhau ở chương trình Sao Nhập Ngũ, cả hai đã có thời gian tìm hiểu và hẹn hò.

Hoà Minzy thoải mái tiết lộ về gia thế của "nửa kia"

Cô cũng cho biết đã đợi lâu lắm để tìm được người đàn ông đồng hành cùng mình

Trong status công khai diện mạo đối phương, Hoà Minzy chia sẻ: "Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi - Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc í. Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có lun, xem đi nè. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho Fans hết thui.n Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu".

Sau khi Hoà Minzy thông báo, chị gái của nữ ca sĩ cũng chia sẻ khiến netizen càng thêm rần rần: "Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em".

Hoà Minzy nắm tay, chụp ảnh tình tứ tại nhà riêng của cô ở quê

Hoà Minzy còn khẳng định mối quan hệ của cô được gia đình 2 bên ủng hộ, trân trọng

Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải công khai hẹn hò vào năm 2017 và công bố có con trai chung vào năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, cặp đôi xác nhận dừng lại. Khi làm mẹ đơn thân, Hòa Minzy được khen cách dạy con. Sau tan vỡ, Hoà Minzy vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tốt đẹp với người cũ để cùng chăm sóc con trai.

Gần đây, Hoà Minzy nhiều lần bày tỏ mong muốn được làm cô dâu. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô từng nói rõ quan điểm không thể gọi là tái hôn nếu tìm được hạnh phúc mới: "Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ".

Vào dịp 14/2 vừa qua, Hoà Minzy cũng đăng ảnh được tặng hoa ngầm xác nhận "đã có chủ"

Cư dân mạng dành nhiều lời chúc mừng nếu Hoà Minzy thật sự đã có hạnh phúc mới

Ảnh: FBNV