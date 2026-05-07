Du thuyền Hondius, nơi bùng phát ổ dịch hantavirus (Ảnh: AP)

Số ca nhiễm hantavirus trên du thuyền ở Đại Tây Dương được xác định bao gồm 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và những người khác có triệu chứng nhẹ.

Ổ dịch hantavirus trên du thuyền Hondius ngoài khơi Cape Verde tiếp tục có diễn biến mới khi 3 bệnh nhân đã được sơ tán khỏi tàu để điều trị. Trong khi đó, một số quốc gia ghi nhận thêm các ca nhiễm liên quan tới loại virus này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh nhân được sơ tán tới Hà Lan để tiếp tục điều trị và theo dõi y tế, trong đó có bác sĩ của du thuyền.

Ngày 6/5, giới chức Thụy Sĩ xác nhận một hành khách từng đi trên du thuyềncũng dương tính với hantavirus.

Nam Phi cho biết đã phát hiện chủng Andes ở 2 bệnh nhân liên quan tới ổ dịch hantavirus trên du thuyền Hondius. Đây là biến thể hiếm, có khả năng lây truyền từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc gần kéo dài.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ sơ tán bệnh nhân từ du thuyền Hondius lên xe cứu thương tại một cảng ở Praia, Cape Verde, ngày 6/5/2026 (Ảnh: AP)

Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ đối với y tế công cộng hiện vẫn ở mức thấp, song công tác giám sát và điều tra dịch tễ đang tiếp tục được triển khai. Theo ông Hans Kluge - Giám đốc WHO khu vực châu Âu, hantavirus là loại virus hiếm gặp, chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc với loài gặm nhấm mang mầm bệnh và không dễ lan rộng trong cộng đồng. Cơ quan này khẳng định hiện không cần áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hay gây hoang mang cho người dân.

Trước đó, 3 hành khách trên du thuyền MV Hondius từ Argentina tới Cape Verde đã tử vong do hantavirus, trong đó 2 người qua đời trên tàu và một người sau khi rời tàu.

Du thuyền Hondius - bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát hantavirus trên tàu - hiện đang neo đậu ngoài khơi Praia, thủ phủ của Cabo Verde. Dự kiến du thuyền sẽ cập cảng Tenerife trong 3 ngày tới.

Trong một tuyên bố hôm 5/5, Tây Ban Nha cho biết động thái này được thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với EU, và phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo. Theo chính quyền Tây Ban Nha, Cape Verde - nơi du thuyền hiện đang neo đậu - không thể thực hiện hoạt động này và quần đảo Canary là địa điểm gần nhất có đủ năng lực cần thiết.

Nhân viên y tế hộ tống bệnh nhân được sơ tán từ du thuyền Hondius lên xe cứu thương, tại sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan, ngày 6/5/2026 (Ảnh: AP)

Du thuyền Hondius mang cờ Hà Lan đã neo đậu ngoài khơi Cape Verde sau khi một số người bị ốm trong chuyến hành trình bắt đầu từ Ushuaia, Argentina vào tháng 3 và bao gồm các điểm dừng ở Nam Cực, quần đảo Falkland và một số địa điểm khác. Trên tàu có khoảng 147 hành khách và thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc gia.

Tuy nhiên, Thủ hiến Quần đảo Canary - ông Fernando Clavijo - hôm 6/5 đã bác bỏ quyết định của chính phủ Tây Ban Nha về việc đưa du thuyền Hondius đến quần đảo này.

Hầu hết các chủng hantavirus không lây truyền trực tiếp từ người sang người. Ngoại lệ là chủng virus Andes, chủ yếu được tìm thấy ở một số vùng của Nam Mỹ, được chứng minh là lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài - theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu.

WHO cho biết có thể đã xảy ra trường hợp lây truyền hiếm gặp từ người sang người giữa những người tiếp xúc gần trên tàu, trong khi việc xét nghiệm vẫn đang tiếp tục để xác định chủng virus liên quan.